Most szombaton újra megtartják a Debreceni Betlehemes Találkozót, amelyen sok-sok érdekes program várja majd az érdeklődőket. Mint arra a városháza pénteki közleménye rámutat, a nagy múltú betlehemes seregszemle a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban kezdődik, majd a Vojtina Bábszínház új játszóhelyén, a Kossuth utca 1. szám alatt folytatódik.

„Valódi örömre ad okot, hogy néhány év kényszerű szünet után újra a cívisvárosba várjuk a magyar betlehemes közösségeket, hogy elhozzák az örömhírt Debrecenbe. Ha nem is a korábbi keretek között és nagyságrendben, de ismét együtt ünnepelhetjük az új Fény születését. Adventben, mikor fogyatkozik a fény, s növekszik a sötétség, a betlehemjárók mély meggyőződéssel, hittel teszik ezt az ősi rítust évszázadok óta és a csoda meg is történik: eddig minden téli napforduló idején megszületett az Igazság Napja, az Isten fia... Mi is hisszük a betlehemezőkkel, hogy cselekvő részeseivé válhatunk e misztériumnak. Ez a hit adja az erőt a hagyományéltető csoportoknak, ez biztosítja, hogy meg tudják őrizni identitásukat, közösségeiket” – olvasható a közleményben.

Mint emlékeztettek, idén 11 csoport közel 200 betlehemjárója érkezik karácsony üzenetével Debrecenbe.

A találkozót Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Művelődési Intézettel közös rendezésben valósítja meg, partnerségben a Motolla Egyesület Debrecennel, a Vojtina Bábszínházzal és a Debreceni Betlehemesek Hagyományőrző Egyesületével.

A részletes programlista a Motolla Facebook-posztjában elérhető: