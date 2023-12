Bábkészítéssel egybekötött betlehemes bábtáncoltatásra várja a debreceni Vojtina Bábszínház a gyerekeket a Menjünk el látására című karácsonyi rítusjátékban december 6-tól – olvasható a bábszínház közlésében.

Mint írják, a történetmesélés a teremtéstörténettől indul, majd nyomon követik, hogyan menekült a szent család Betlehemből Názáretbe, miközben megelevenedik a betlehemes bábtáncoltatás: az öreg pásztor és a három ifjú útján járhatnak a gyerekek, és megismerkedhetnek Heródes király történetével. A karácsony és a születés misztériumát Parasztbibliai történetek mesélésével, szakrális énekekkel idézik fel, a pásztorok imádását a hagyományos szatmárcsekei bábtáncoltató betlehemes játékkal mutatják be, amelybe a Háromkirály járást is beépítették Borbély Szilárd Míg alszunk szívük Jézuskája című kötete alapján, így egyszerre szerepel archaikus és kortárs szöveg a játékban. A betlehemi templomban megtáncoltatják a három pásztort és a gonosz Heródes királyt, és megidézik a napkeleti bölcseket is.

Aki részt vesz a karácsonyi foglalkozáson, a karácsonyfa alá elkészítheti a betlehemi jászol szereplőit is.

Forrás: Csatáry-Nagy Krisztina

Nem változtatnak a hagyományon

Minden egyes báb, amit elkészítünk, lélektanilag tripla annyit ér a karácsonyi történet feldolgozásában

− ajánlja a foglalkozást Láposi Terka, a Játszószínház művészeti vezetője.

− Mi nem direktívákban mondjuk el, mit kell a karácsonyról tudnunk, nincs „vidd haza és tanuld meg”, inkább személytől személyig jutva, közvetlen formában érzékeltetjük az ünnep misztériumát. A báb a kezünk alkotása, és miközben elkészítjük, éneklünk és mesét hallgatunk. Nagyon szépek azok az énekek, amelyeket szinte folyamatosan, ötven percen keresztül hallanak a gyerekek. Talán nem túlzás azt mondani, beivódik a lelkükbe, és történetekké képződnek. Évek óta nem változtatunk azon sem, hogy milyen bábot készítünk ilyenkor. Azért nem, mert azok a bábos eszközök, amelyekkel megéltették és megértették ezekben a betlehemes bábtáncoltatásokban a karácsony történetét, szintén nem változtak, nem alakították át a trendeknek megfelelően. A szent családot készítjük el, a kis Jézust Máriával és Józseffel. Mária kékfestőben jelenik meg, József ruhája bőr, hisz ácsmester volt, és csutka tartja meg a testüket. Az a csutka, amit akkor hántottak, amikor kellett a meleg és a kukoricaszem az ételekhez. A kis Jézus nem készülhet másból, csakis gyapjúból, abból a gyapjúból, ami a bárány szőre volt. A Menjünk el látására Béke Csaba munkatársunk, zenész kollégánk jóvoltából lesz teljes, hisz a segítségével az egész foglalkozás alatt élő muzsika szól.