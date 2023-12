Sonlingenben készült az egyedi verkli

A Füredi Verklis elmondta, nem kevés utánajárás eredményeként jutott hozzá saját hangszeréhez, a németországi Sonlingenben készítette számára egy asztalosmester. – Azért is vagyok büszke erre a verklire, mert nincs még egy ilyen a világon – mutatta büszkén. Mint kifejtette, a hangszer belseje Herr Schlemmer gyárában készült, ez egy 26 sípos verkli, aljában a fasípokkal, elejében pedig a rézsípokkal. Előbbiek adják a mélyebb, utóbbiak pedig a magasabb hangokat. Egy keszthelyi fesztivál verkli szépségversenyén első helyezést ért el az 56 indulóból.

– Vannak komolyabb hangzású darabok, ahol lehet állítani hangszínt, tónust, vagy több síppal rendelkezők, nagyobbak, amelyekben cintányérok, dobok, figurák vannak. Egyszer Dijonban voltam verklis találkozón, a 600 hangszer közül az enyém volt legkisebb – osztotta meg Horváth Zsolt.

Így szólaltatja meg a verklit

– Gyakorlatilag úgy működik, mint egy mini orgona, csak nem billentyűkkel kell vezérelni, hanem lyukszalaggal. Mondhatni, a mai számítógépek elődje a verkli, hiszen Neumann János számítógépe is lyukszalagokkal, illetve lyukkártyákkal működött – magyarázta a hangszer működését.

A verkli tekerésével két pumpa lép működésbe, amelyekből a levegő egy zárt rendszerbe kerül. A 26 sípnak külön kivezetései vannak itt, amelyeket a lyukszalag letakar. Ha a papír forgása közben a lyuk a síp kivezetéséhez ér, akkor szabadul fel a levegő a sípból, s így szólal meg a verkli.

– Általában 5-6 melódia van egy-egy szalagon. Advent idején a karácsonyi zenékkel készülök, de vannak esküvői zenéim, különböző valcerek, német melódiák is. A gyerekek nagyon szeretik, csodálatos közönség, akiket be is szoktam vonni a muzsikálásba – fejezte ki a Füredi Verklis. Kérdésünkre elmondta, sokan egyébként nem ismerik ezt a hangszert, általában – hangzása miatt – vurstlival, illetve wurlitzerrel keverik. – Bilicsi Tivadar nem véletlenül énekelte: „Nem wurlitzer a verkli, ezt szívvel kell tekerni” – fűzte hozzá.