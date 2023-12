Komplex élményt nyújtó program

A rajtot megelőzően mi is bejártuk a MODEM melletti területet, s megállapítottuk: a résztvevők igyekeztek eleget tenni a felhívásban foglalt szabályoknak. Az adománygyűjtő konténer már félórával a kezdés előtt megtelt, valamint a pulóvereket mustrálva sem csalódtunk. Kreativitásban sem volt hiány, ugyanis voltak olyanok is, akik további kiegészítőkkel is feldobták a szettjüket. Az érdekes mintázatú, vicces, és kevésbé szép karácsonyi pulcsik eredetéről pedig számtalan verziót gyűjtöttünk:

volt, aki a fiától vette kölcsön, más a sógornőjétől, vagy épp egy szakítás után kapta, de akadt olyan is, aki céltudatosan ment a bevásárlóközpontba, hogy beszerezzen erre az alkalomra egy igazán feltűnő darabot.

– Először vagyok ezen a rendezvényen, nagyon tetszett a felhívás, de a program valamennyi üzenete arra motivált, hogy részt vegyek – osztotta meg velünk Zsuzsi, aki püspökladányi barátnőjével érkezett. A többi résztvevő ruhadarabjait szemügyrevéve megállapította, a vicces pulcsis vagy vidám pulcsis futás megnevezés jobban illene a rendezvényhez. Elmondta, mostani futótársával egy Facebook-csoportban ismerkedett meg, s rendszeres indulói a Wizz Air Debrecen Airport Run futóversenynek is.