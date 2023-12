December 8.

Délután ingyenes borkóstolóval egybekötött bemutató várja a közönséget a Hüttében és a környékén a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa jóvoltából. És ha már gasztronómia, akkor a gőzgombóc, a „karácsony-ízű” forró csoki, a kézműves sajtok és az erdélyi lepcsánka mindenképpen megér egy kóstolót, ahogyan a hatalmas, helyben, tűzön készült kürtőskalács is. A mesés Debreceni Advent vendéglátóhelyei és árusai idén is kitettek magukért, egészen december 13-ig online szavazhat a közönség a (1) legszebb megjelenésű vendéglátó egységre, a (2) legszebb megjelenésű árus-faházra és a (3) legjobb kiszolgálást nyújtó vendéglátóra vagy kereskedőre.

Szoroka Dániel kilenc éves kora óta harmonikázik, mely tehetségét a zeneakadémián csiszolta tovább. A zenész fontosnak tartja a harmonika, mint klasszikus hangszer népszerűsítését Magyarországon, ezért a vásárban is karácsonyi dallamokkal várja a közönséget.

December 9.

A Lituus Rézfúvós Kvintett repertoárjában komolyzenétől kezdve, a filmzenéken át, a könnyűzenén keresztül, a különféle nemzetek közismert karácsonyi dallamai is szerepelnek, melyek a Debreceni Adventen is hallhatóak lesznek, ezáltal is közelebb hozva a közönség számára a meghitt ünnepi varázslatot.

A Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia „Magyar Karácsony” című előadásában a hagyományos téli ünnepkörhöz, karácsony havához kapcsolódó népszokások, hiedelmek jelennek meg a társulattól megszokott jó hangulatban. A műsor szereplője a világ egyetlen aranytojást tojó tyúkja, megelevenedik Szent Miklós Püspök legendája, a Regösök és a Lucázók, elkészül a Luca széke, melyről Laci bácsi meglátja a boszorkányt. Az előadás végén egy valódi világszámmal kívánnak a szereplők boldog karácsonyt.

A sport és a családi programok összekapcsolódnak a jótékonyság élményével a Karácsonyi Ronda Pulcsis Futáson. December 9-én reggel gyülekeznek a futók, kezükben a rászoruló családok számára elkészített adományokkal, hogy miután leadták az ajándékcsomagot, elinduljanak az 1 és 3,5 kilométeres távokra. A Karácsonyi Ronda Pulcsi Futáson részt vehetnek kicsik és nagyok, sportosak és kevésbé mozgékonyak, hiszen a táv sprintelve, kocogva, de akár sétálva is teljesíthető. Később a koripályán sem lesz megállás, hisz a ronda pulcsisok este a jégpályát foglalják el, ahol ezúttal Dew Tailor lemezlovas menő zeneválogatására lehet róni a köröket.

A Kováts Flóra Trió két alapító tagja Barcelonában kezdte el a zenei együttműködést, így az ottani zenei környezet és napsütötte életérzés mind zenei világukban, mind a személyiségeikben visszaköszön. Az érzelmes és szenvedélyes jazz, swing, boleró, bossa nova, szamba és latin-amerikai dallamok mellett, a Debreceni Adventre a karácsonyi klasszikusosok közül is hoznak a zenészek.

December 10.

A második adventi gyertyagyújtást megelőzően ismét végigkísérheti a közönség az énekes hagyományőrző felvonulást a Régi Városházától egészen a Debreceni Református Nagytemplomig a Kuckó Művésztanya, a Bíró Zenekar, a Debreceni Népi Együttes művészeivel közösen.

Az Ort-Iki Báb- és Utcaszínház vásári báb-, illetve színjátszás hagyományaira építve, témáikat többnyire a népi és középkori drámai örökségből merítik, a társulat a Debreceni Adventen vásári interaktív attrakciókat, illetve a pásztor-játékukat mutatja be.

A nagysikerű Adventissimo koncertet követően, e hétvégén a Debrecen Helyőrségi Zenekar az adventi vásárba is megérkezik.

December 11.

A most induló talkshow, a DebTalk első állomásán Hajdu Steve és Magyar Attila színművészekkel Selmeczi Tibor beszélget. Tudta, hogy mindhárman debreceni kötődésűek? A másfél órás műsorban ez is szóba kerül, a megannyi sztori mellett.

Továbi információkért keresse fel a Debreceni Advent weboldalát, vagy kövesse figyelemmel Facebook és Instagram felületeit!