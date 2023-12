Újra elérkezett advent, a karácsonyváró ünnepi időszak első vasárnapja, amikor felidézzük az angyali kórus dicsőítését. Az idei advent kezdetén először is vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket, és válaszoljuk meg magunknak azt a kérdést, hogy béke van-e a szívünkben, béke van-e a lelkünkben, mert minden ezzel kezdődik.

Karácsony, Jézus születése csodálatos örömhír a keresztény világ számára, amely képes a szeretet és a békesség üzenetét közvetíteni szerte a világban. Örömhír közvetlenül nekünk, debrecenieknek, és mindazoknak, akik eljöttek ma ide, együtt örülni a Megváltó közelgő születésének, hiszen az együttlét, a közös éneklés, az első gyertya lángjának fellobbanása a benne rejlő várakozás érzésével, ebben a városban még ma is, a 21. század zavaros értékrendű világában is óriási erővel bír – ezekkel a szavakkal köszöntötte a debrecenieket Papp László polgármester. Hozzátette, legyen boldogság a szívünkben, hiszen Debrecen város Kossuth terén az összegyűltek valóban békében, és szeretetben tudnak ünnepelni.

Papp László polgármester a vasárnapi ünnepségen

Forrás: Czinege Melinda

Békétlenség, háborúskodás

Papp László kiemelte, az elmúlt esztendők tükrében úgy gondolja, a fentieknek óriási jelentőségük van. – Nem volt könnyű a mögöttünk hagyott néhány év, de hiszem, ha veszteségekkel is, de talán lélekben, és Istenbe vetett hitünkben megerősödve, túl vagyunk a nehézségeken. Ugyanakkor vannak a világnak részei, ahol ma is a békétlenség, a háborúskodás teszi szomorúvá a mindennapokat. Idén karácsonykor már nemcsak a szomszédunkban, lassan két éve dúló harc miatt kívánjuk a háborúskodás végét, hanem különösen azért vágyunk a békességre, mert hetek óta harcok dúlnak a Szentföldön is; azon a tájon, ahol Jézus születésekor az angyalok éppen békességet hirdettek a jóakaratú embereknek.

A bibliai pásztorok, akik nyájaikat legeltették Betlehem környékén, ők voltak az elsők a szent családon kívül, akik láthatták a megszületett Megváltót. A pásztorok kiválasztottak lettek, hiszen ők voltak azok, akik előtt megjelentek az angyalok, akik számára nagy örömet és békességet hirdettek – mondta a polgármester. Hozzátette, Debrecen identitásának kiszakíthatatlan részévé vált a hortobágyi pásztorkodás kultúrája, hiszen évszázadokon keresztül, ők őrizték hűen az ősi Debrecen értékeit.

Az első adventi gyertya meggyújtása kapcsán Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Görögkatolikus Főegyházmegye érsek-metropolitája, valamint Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegye megyéspüspöke osztotta meg gondolatait. Végül a három egyház püspökei, valamint Papp László polgármester és Kósa Lajos országgyűlési képviselő meggyújtották az első gyertyát az adventi koszorún, majd felkapcsolódtak a belváros ünnepi fényei is.