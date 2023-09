Az Örökségünk nyomában adásában ezúttal sem fordítottunk hátat a magyar népi örökségnek, sőt, most igazán elmerültünk benne. Egy olyan oldalról közelítettünk, mely érintheti a legkisebbeket és a legidősebbeket egyaránt. A népmesék világában tettünk utazást, ebben pedig Uhrin Anikó mesemondó volt a segítségünkre. Anikó először a nagyapjától hallott igazi mesét, mostanra pedig ő maga örvendezteti meg a történetekkel van, hogy kisgyermekekből, és akad, hogy felnőttekből álló közönségét.

A beszélgetésben tisztáztuk, hogy a mese nem csak a gyermekeknek szól, és azt is, hogy a szórakozás mellett mi mindenben lehet még segítségünkre az életben. Anikó sokat beszélt arról, mit jelent számára egy-egy történet, és Berecz András után szabadon felhívta a figyelmet arra is, hogy talán az esti mesélésnél nincs is bensőségesebb pillanata szülőnek és gyermeknek.