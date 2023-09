Országos Cifraszűrös Találkozót és Hagyományőrző Napot tartottak szeptember 16-án, szombaton Hajdúböszörményben, a Kinizsi téri lovaspályán. Az eseményt Tiba István, a térség országgyűlési képviselője nyitotta meg – stílusosan cifraszűrben –, majd Sőrés István alpolgármester szólt elismerően a megjelent hagyományőrzőkhöz.

Tiba István országgyűlési képviselő

Forrás: Matey István

Az érdeklődök csodaszép nóniuszokkal találkozhattak, de láthattak csikósbemutatót is, majd a fogathajtóké volt a terep. Mindeközben megcsodálhattuk a cifraszűröket, amit ma is a legszebb és „legmagyarabb” ruhadarabnak mondhatunk. A cifraszűr az 1860-as évektől a századfordulóig élte virágkorát, ekkor a pásztorok nélkülözhetetlen ruhadarabja volt, ugyanakkor a parasztság körében is nagy népszerűségnek örvendett. Fontos társadalmi szerepet töltött be, mert viselete rangot jelentett, mi több, a legény addig nem is házasodhatott, amíg cifraszűrt nem szerzett az esküvőre, s ha pedig a lányos háznál az „ottfelejtett" szűrét kitették az ereszaljra, akkor bizony tudta: ebből nem lesz házasság.

Az idei találkozóról sem tették ki senkinek a szűrét, a megjelentek büszkén viselték e nemes ruhadarabot.