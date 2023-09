A népdal, a közös éneklés, egymás megbecsülése, tisztelete tartja össze a Csökmői Népdalkört, vallja Hajdu Erzsébet, a csoport vezetője.

Mint az a szeptember 23-án elhangzott köszöntőkből kiderült, a népdalkör változó taglétszámmal, személycserékkel ugyan, de immár huszonöt éve töretlenül működik. Jelenlegi vezetőjük nagy izgalommal, sok-sok előkészülettel a háta mögött üdvözölte a meghívott népdalköröket, vendégeket és mindenkit, aki megtisztelte jelenlétével a jubiláló csapatot. A rendezvényre eljött a korábbi vezető, ifj. Tóth Gyula is, aki citerajátékával és a Vass Lajos Népzenei Szövetség megyei képviselőjeként a szervezet gratuláló, elismerő oklevelével érkezett, amit szeretettel nyújtott át a Csökmői Népdalkörnek.

Hajnalné Pénzes Edit alpolgármester is méltatta az együttes hagyományőrző tevékenységét, akárcsak Gyula Ferencné egykori országgyűlési képviselő, akit baráti szálak fűznek a dalos asszonyokhoz. Földesi-Kiss Andrea a Faluház vezetőjeként mondta el, milyen kincs a falunak a népdalkör, hiszen szinte nincs olyan rendezvény, ahol ne vállalnának fellépést és egyéb segítő tevékenységet. Hozzátette, hogy a hatvan-hetven-nyolcvan éven felüli tagok arra is jó példák, hogy a kor előrehaladása nem egyenlő a tétlenséggel. Akkor is lehet tevékenyen élni.

Kabaré, tánc, vizes ingek, piruló arcok

Az Aranypáva-díjjal is büszkélkedő csoport ezúttal is remekelt a színpadon, Elek István citerajátékával kísérve. Felléptek és köszöntötték az ünneplőket a gyomaendrődi Kisss Duó tagjai (nem elírás, az egyik tag két s-sel, másik eggyel írja nevét, ebből adódik a furcsa névválasztás), a körösladányi, a vésztői, a komádi és a füzesgyarmati népdalkörök. Szólót énekelt a Csökmői Népdalkör oszlopos tagja, Kovács Imréné Vincze Katalin.

Forrás: B.Kiss Andrea

Egy videóösszeállítás segítségével a közönség megláthatta a népdalkör tagjainak másik arcát is. 2011-től ugyanis néhány éven keresztül Gál István zenetanárral és a Faluház dolgozóival egy humoros, zenés, kabaréjeleneteket, táncokat felvonultató showműsorral léptek színpadra, ami mindig teltházas volt, és nagy sikert arattak vele. Többen megjegyezték a közönség soraiból, hogy jó volt visszaemlékezni a Gizi Labor nevet viselő előadásra.

Az este közös vacsorával, ünnepi tortaszegéssel folytatódott, majd a jelenlévő citerásoknak köszönhetően a régi cuhárék hangulata kerekedett a Faluház színháztermében. Vizesedtek az ingek, pirultak az arcok, dübögött a padlót a jó mulatságtól. De jó volt; jól éreztük magunkat; remek rendezvény volt – hangzottak az elismerő mondatok a távozó vendégektől.