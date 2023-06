Kilenc vegyeskar részvételével rendezte meg a Hajdú-Bihari Zenei Egyesület a vármegyei kórusfórumot. A sárrétudvari Zagyva László Vegyeskar méltó módon képviselte a települést és magas színvonalú műsorral mutatkozott be – számolt be közösségi oldalán Kiss Tibor polgármester. Hozzátette: a kórusversenyen rajtuk kívül csak városok csoportjai képviseltették magukat. A mintegy 150 éves kórusnak egyébként maga a polgármester is tagja. HBN