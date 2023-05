Huszadjára tartanak most hétvégén, azaz június 3-4-én cseresznyefesztivált a Borsod vármegyei Szomolyán, az ingyenes rendezvényen természetesen a gyümölcs körül forog majd minden, de élő koncertek is várják az érdeklődőket. A hajdúsági kötődésű, idén szintén húszéves Kowalsky meg a Vega is fellép a faluban, Kowa üzent is videóban a kilátogatóknak. Az ezzel kapcsolatos közlemény rámutat, az énekes kiemelte, mennyire nagyszerű dolog, hogy két ennyire vidám jubileum, a fesztivál és a zenekar kerek évfordulója így összekapcsolódhat.

