Új dalt és klipet mutatott be a hajdú-bihari kötődésű Kowalsky meg a Vega csütörtök este. A Fehér holló különlegessége, hogy nem csak a zenekar jut szóhoz benne, ugyanis Horváth Tamás énekes is része a produkciónak.

A hozzá készült klipet a heist filmek ihlették, láthatjuk, ahogy Kowáék megterveznek egy rablást, amit aztán a legképtelenebb maszkokkal a fejükön végre is hajtanak, a sztori végén viszont van egy kis csavar, de ezt most nem fogjuk lelőni, a videót megnézve amúgy is sokkal jobban működik.

A Fehér hollóban csupa olyan karakter megjelenítése vár a csapatra, amely nem jellemző ránk, így a kihívás izgalmas

– írta néhány napja a zenekar közösségi oldala, ahová egyébként ilyen menő fekete-fehér fotókat is posztoltak a forgatásról.

Örülünk annak, hogy megismertük egymást, hogy egy új barátság kezdődött ezzel a közös munkával, ami rengeteg élményt adott! Élmény volt ez az alkotás, Tomika! Reméljük Nektek is átmegy a közös üzenet, és ez a dal legalább annyit tud adni, mint nekünk az alkotása!

– ezt pedig már a klippremier után fűzték hozzászólásban a videóhoz.

Azt meg, hogy milyen lett az új dal stílusa, Horváth Tamás fogalmazta meg a legjobban a saját Facebookján.