A megnyitó ceremónián köszöntőt mondott Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, aki kiemelte:

a Rubik-kocka olyan, mint az életünk, olyan könnyű összekeverni, és utána nagyon nehéz kirakni. De van egy rendje, ha megfelelő módon forgatjuk, akkor tulajdonképpen eljuthatunk a teljességre.

Elmondta, az életünknek is van egy rendje, és hogyha azt az Isten által kijelölt rend szerint éljük, akkor eljuthatunk a teljességre – ez a célja mindannyiunknak, mindannyiunk életének. – Az eltelt harminc év alatt nagyon sok mindent sikerült megvalósítani – fogalmazott, bízva abban: a jövő hasonló sikereket tartogat.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök

Forrás: Czinege Melinda

Példaértékű az egymás iránti szeretet

Kossa György, az ITK Holding elnök-vezérigazgatója, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke beszédében megjegyezte: Debrecen közel 500 éve az oktatás fellegvára. – Egyszerre szellemi és hitbéli centrum, a Református Kollégium örökségeként a 30 éve alakult Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye ezt az örökséget segített kiterjeszteni és megosztani mindazokkal, akik nyitottak párbeszédre.

Ma már azt is büszkén mondhatjuk, hogy példaértékű az az egymás iránti tisztelet és tevékeny szeretet, mellyel a különböző felekezetek vezetői és példájukat követve, a városunkban élő hívek egymás felé fordulnak

- fejtette ki.

Kossa György, az ITK Holding elnök-vezérigazgatója, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke

Forrás: Czinege Melinda

– Magam is tapasztaltam, hogy ezekben a kihívásokkal teli időkben is töretlen hittel, és kart karba öltve működik, gyarapodik, és ha kell, segíti rászoruló társait ez a közösség. Hasonló elvek mentén igyekszünk mi is, a magunk eszközeivel, az egyetemen folyó oktató, gyógyító és kutató munkát támogatni. A különbözőségek helyett a közösségeket keresve segítjük a fiatalok boldogulását, a jövő gyógyítóinak, tudósainak képzését, és az egyetemen dolgozó sok ezer ember és az ő családjai céljainak megvalósítását. Örömteli és felemelő látni, hogy a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében a katolikus egyház élő egyház: ahol számítanak a fiatalokra, és ők is számíthatnak az egyházra, ahol rangtól, felekezettől függetlenül bárki megtalálhatja a helyét, s ez a különlegesen összetartó közösség erőt tud meríteni egymásból és Istentől.

Kósa Lajos országgyűlési képviselő

Forrás: Czinege Melinda

Kósa Lajos országgyűlési képviselő kihangsúlyozta, nagyon büszkék arra, hogy a városban van a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye. – Az elmúlt 30 év eredményei önmagukért beszélnek, és nyugodtan mondhatom, hogy ezt kellene a jövőben is tovább folytatni – mondta.