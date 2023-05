A találkozóra – melyet Hajdúszoboszló és Berettyóújfalu után tartottak meg Csökmőn – öt zenekar gyűlt össze a helyi piactéren, itt fellépett a Berettyóújfalui Ifjúsági Fúvószenekar, a püspökladányi CSIMI Fúvószenekar, a Zichy Géza Alapfokú Művészeti Iskola Ifjúsági Fúvószenekara Hajdúszoboszlóról, a Derecskei Ifjúsági Fúvószenekar és a házigazda Csökmői Ifjúsági Fúvószenekar. A Berettyóújfalui Tankerületi Központ szervezésében lebonyolított eseményt az előző évitől eltérően idén szabadtéren tartották meg. Csökmőn a helyi Bocskai István Általános Iskola tantestülete kivette a részét a szervezésben, lebonyolításban, amit az önkormányzat és intézményei is segítettek eszközökkel, munkaerővel.

Nagy Tibor polgármester köszöntötte a jelenlévőket. – A zeneoktatás Csökmőn több mint 30 éves. A Csökmői Ifjúsági Fúvószenekar 1996-óta létezik. Büszkén szoktam mondani, hogy alapító tagja voltam, és életem egyik legmeghatározóbb közössége volt, ami a zenélésen keresztül és azon kívül is olyan plusz élményeket, érzéseket ad az embernek, amit soha el nem felejt és amitől boldogabbá válunk. A muzsikálásból fakadó rendkívüli érzéseket önök közül nem mindenki ismerheti. De mi itt Csökmőn már több mint 30 éve egyre többen ismerjük és éljük át nap mint nap – mondta köszöntő beszédében a polgármester, majd hozzáfűzte, hogy gyerekként a zenekarnak köszönhetően jutott el csodálatos külföldi helyekre, ezért biztatta a szülőket, hogy használják ki ezt a lehetőséget.

Szülők és zeneszeretők gyűltek össze

Pirosné Bogye Judit tanítónő vezetésével az iskolai kórus nyitotta meg a műsort, majd sorra csendültek fel a megjelent zenekarok műsorszámai, amit egy közös zenélés tett feledhetetlenné, ahol egy-egy darabot felváltva vezényelt az öt karnagy. A közönség soraiban a meghívott vendégeken kívül szülők és családtagok tapsoltak lelkesen, mint például Pirosné Nyitrai Éva, aki elmondta, hogy egyik lánya, Lilian már egész kicsi korban kezdte a zenetanulást. A furulya után fuvolára váltott, majd a csökmői zenekar tagja lett. Ők pedig a férjével minden fellépésén igyekeznek ott lenni, és nagyon büszkék rá.

A zenekar korábbi tagjai közül is többen megjelentek, így Leleszné Kis Blanka is. Ő arról számolt be, hogy szép emlékek fűzik a zenekarhoz, hiszen kiskorától tanult zenélni, majd először az akkori Tücsökzenekar tagja lett, onnan került be a nagyzenekarba. Négy éve hagyta abba a zenélést, mivel tanulmányai, majd munkája miatt már nem tudott eljárni a próbákra. A zenekar is más lett azóta, sok minden változott – jegyezte meg, majd hozzáfűzte, hiányzik neki a zenélés, és továbbra is érdeklődéssel figyeli a zenekar életét. Jelenleg kis unokatestvérei játszanak a csökmői zenekarban, rájuk is kíváncsi volt.

Az est végén Majosi Pálma tankerületi igazgató mindenkinek köszönetet mondott ezért a rendezvényért, kifejezve a gyerekek művészeti oktatásának, zenei nevelésének fontosságát.

B. Kiss Andrea