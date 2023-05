Folyami rák és polip a választékok között

Nagy Róbert, a DE Hallgatói Önkormányzat (DEHÖK) alelnöke a Haon érdeklődésére elmondta, idén rekordszámú, 24 nemzet ételei között válogathatnak a résztvevők.

Ez az első alkalom, hogy ilyen nagyszámú résztvevőbrigáddal tudunk számolni. Igazából 42 csapat jelentkezett, közülük választottunk ki 24 csapatot, ugyanis a területre ennyi standnak tudtunk helyet biztosítani. Próbáltuk úgy kiválasztani őket, hogy minél több égtáj ételeit meg lehessen kóstolni, és minél sokszínűbb legyen az egész programterv

– fogalmazott. Hozzátéve, azért ennyire népszerű a rendezvény, mert összehozza a különböző kultúrájú embereket, ez a legnagyobb rendezvény az egyetemen, ami kifejezetten a határon túli hallgatóknak szól. Megismerhetik egymás kultúráját, ízvilágát, ünnepelhetik a saját kultúrájukat, és együtt szórakozhatnak.

Továbbá kiemelte, szinte minden kontinensről van résztvevő csapat, mindenféle vallású ember tudja a számára legmegfelelőbb ételeket fogyasztani. Arra is figyelnek, hogy a különböző vallási szabályoknak megfelelően legyenek elkészítve az ételek. – Vannak olyan húsok, amiket a helyszínen grilleznek meg, de a legtöbb ételt előre elkészítik, viszont itt sütik ki helyben, hogy friss legyen. Válogathatunk előételekből, különféle desszertekből, illetve levessel is készültek a nagy napra. Többféle halételt, sőt, folyami rákot és polipot is kóstolhatunk. Jó szívvel ajánlom az összes konyhát, de talán, amivel keveset találkozunk és ajánlanék, az a filippínó konyha – jegyezte meg.

A bevétel nagy részét a Leukémiás Gyermekekért Alapítványnak ajánlják fel, ami az elmúlt években már bevált szokássá vált.

