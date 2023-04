Iain Lindsay egykori brit nagykövet minden alkalmat megragad arra, hogy megmutathassa, mennyire élvezte azt a néhány évet, amelyet Magyarországon az Egyesült Királyság nagyköveteként töltött. A diplomata szívében Debrecennek is jutott hely, 2020-ban, a hazautazása előtt ugyanis a cívisvárostól is búcsút vett. Ez azonban nem jelenti azt, hogy végleg hátat fordított volna az országnak vagy a magyar kultúrának, hiszen április 11-én, vagyis A magyar költészet napján megható videót tett közzé a közösségi oldalán.

Ahogy azt a videóhoz csatolt szövegben írta, azért jelentkezett be, hogy e jeles nap alkalmából szavalhasson. Reggel a kedvenc versét, Juhász Gyula Milyen volt című költeményét szavalta el követőinek, illetve ígéretet tett arra, hogy a délután folyamán egy másik jól ismert vers néhány sorát is elmondja majd.

Mint azt egy korábbi interjúban portálunknak kifejtette, a magyar költészet szeretetét és a kedvenc süteményeit is Debrecennek köszönheti, emellett rengeteg barátra is szert tett a városban, sőt a magyar nyelvet is itt tanulta.

Akkor kiemelte:

ha külföldiként idejön az ember, úgy gondolhatja, íme a magyarok: gulyást esznek, szeretik a paprikát, nagy bajuszt hordanak, imádják a lovakat és nagyok jók vízilabdában. Azonban a nyelv ismeretével a mélyére áshatunk az identitásuknak, és sokkal gazdagabb, izgalmasabb világ tárulhat elénk.

Korábban, egy másik interjúban pedig azt mondta, a magyaroknak egyedi nyelvük és történelmük van, így hatványozottan fontos a kultúra elsajátítása is, hogy megértsük, milyen is a magyar virtus. Éppen ezért is jött jól számára a szépirodalom és a versmondás, amellyel tovább színesíthette a szókincsét.

Szerencsére, a versmondás iránti szeretete máig megmaradt, így reménykedhetünk abban, hogy a későbbiekben is megörvendezteti a magyarokat ehhez hasonló videókkal.