A Budapesti Illusztrációs Fesztiválhoz idén Debrecen is csatlakozik – tudatta közösségi oldalán a debrecenliterature.hu. Mint írják, a szervező a budapesti helyszíneken kívül Debrecen városával együttműködve, két, Debrecenhez köthető irodalmi alkotó témájában is meghirdeti illusztrációs pályázatát. A képekből augusztus 15-én kiállítás nyílik majd a debreceni Kölcsey Központ Bényi Galériájában. A két irodalmi alkotó – Csokonai Vitéz Mihály és Borbély Szilárd is – több szállal kötődik Debrecenhez. A pályázat részleteiről a fesztivál közösségi oldalán lehet tájékozódni.

HBN