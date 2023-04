Kilencvenéves lenne a napokban, ebből az alkalomból mutatták be munkáit szerdán Debrecenben Gomba Szabolcsnak, aki tudományos munkája mellett kiváló grafikusként is jegyeztek. A DAB Székház falain olyan grafikai munkák, köztük karikatúrák láthatóak, melyek történeteiről is szó volt a megnyitóünnepségen. Rácz István, a DAB-Klub elnöke köszöntőjében arra emlékeztette a megjelenteket, hogy Gomba Szabolcs emlékkiállítása különösen fontos számára, mivel az ismert patológusprofesszor egykor az ő pozícióját is betöltötte az intézményben.

A kiállítást Péter Mózes, az orvostudományi kar professor emeritusa nyitotta meg, aki egészen a '60-as évekig visszatekintve idézte fel személyes kapcsolatát az alkotóval. Beszélt arról is, hogy Gomba Szabolcs milyen humorral és könnyedséggel fűszerezte komoly orvosi és oktatói munkáját. Elhangzott, hogy szokatlan képességeként olykor egyszerre két kézzel is rajzolt a táblára, és amikor csak tehette, pipára gyújtott, és négyszer választották meg az egyetem kiváló oktatójának.