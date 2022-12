A Mágnás Miska a magyar operettirodalom egyik legsikeresebb, legnépszerűbb műve, nem véletlen, hogy újra és újra repertoárra kerül zenés és prózai színházakban egyaránt. Ez egyrészt a szórakoztató, szatirikus történetnek köszönhető, másrészt Szirmai Albert és Gábor Andor olyan örökzöld számainak, mint például A nő szívét ki ismeri?, a Hopsza Sári hopsza hó! vagy a Cintányéros cudar világ – olvasható a debreceni színház közleményében.

A rendezés a Mágnás Miska korábbi debreceni változatára és a Keleti Márton-filmre egyaránt támaszkodik. „A Keleti-változatnak kelleme van, sármja, bája. A két főszereplő nem közönséges figura, hanem okos, szerethető karakterek. A józan paraszti ész megtestesítői inkább, mintsem művi, kreált paraszti figurák. A Keleti Márton-film a sármjával fogott meg, ezzel a különleges, már-már bájos viszonyulással ezekhez a szerelmekhez, de legalább ennyire fontos szempont, hogy nem csinált idiótákat ezekből a figurákból” – mondta el a rendező, Gemza Péter. A címszerepet Kránicz Richárd játssza, aki szeretné közelebb hozni, emberivé tenni ezt a karaktert, és belevinni a maga habitusát, humorát.

Miska egy talpraesett, igazán belevaló fickó, aki, ha kell, csak teszi a bolondot, hogy könnyebben érvényesüljön, de igazából helyén az esze. Ő egy Vas megyei, én pedig egy somogyi parasztgyerek vagyok. Őszintébben, talán természetesebben szeretném játszani a figurát, de nem kilépve a műfaj kereteiből

– avat be titkaiba a színész.

Vörös Edit, akit Rolla grófnő szerepében láthatunk majd, így beszélt a darabról: „Számomra az az érdekes a Mágnás Miskában, hogy míg egy Csárdáskirálynőnek, vagy más Kálmán Imre- vagy egy Lehár-daraboknak drámaibb vonulatuk is van, itt teljes mértékben a vígjáték, a móka, a kacagás a kulcsszereplő. Vannak persze mélységei a történetnek, de ez egy lényeges különbség. Nagyon örülök az újbóli felkérésnek, hisz a Csárdáskirálynőben korábban már dolgoztam együtt ezzel a nagyszerű csapattal, nagyon megkedveltem őket. Ide szívesen járok vissza.” Nagy Kíra, aki két szerepben is, Rolla grófnőként és Marcsaként is feltűnik majd, a nagy népszerűségnek örvendő operett biztos sikeréről így nyilatkozott: „Én azt látom, hogy a csapatban senki nem »ült bele« a biztos sikerbe, mindenki a maximumot hozza a próbákon.”

Az operettet december 16-án mutatják be a Csokonai Fórum Latinovits Zoltán termében.