Ingyenes gyöngyfűző tanfolyamot indít december 9-én 15 órától a Gyöngybolt Monper. A tanfolyam időtartama csaknem 2,5 óra, és előzetes bejelentkezés szükséges. A minta ingyenes, a hozzá való gyöngyöket be tudjuk szerezni a helyszínen, vagy vihetünk is magunkkal. Kezdő gyögyfűzőknek is van helyük a workshopon, számos olyan minta készül, amit ők is el tudnak készíteni. HBN