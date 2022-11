Európa első királyai címmel nyílt meg New Yorkban az a nagyszabású nemzetközi kiállítás, amelyen a Déri Múzeum gyűjteményének értékes darabjai is szerepelnek – tudtuk meg a Déri Múzeum Facebook-oldaláról. A kiállítás központi témája és célja, hogy az amerikai közönség is megismerhesse, hogy a Délkelet-Európa őskori civilizációjában hogyan alakult ki a társadalmi elkülönülés, hogyan tettek szert egyes személyek jelentős hatalomra, hogyan jutott el a térség a vaskor folyamán az első királyságok kialakulásáig, valamint a politikai és gazdasági hatalom központosításának milyen tárgyi emlékei maradtak fenn. Ezek között az egyik leglátványosabb és legjelentősebb tárgycsoportot éppen a Déri Múzeum egyik legbecsesebb bronzkori kincse, a 12 bronzbaltából és a kontinens egyik első bronzkardjából álló úgynevezett hajdúsámsoni bronzkincs képviseli.

HBN