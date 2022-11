A Fejezetek elnevezésű tárlatot vasárnap nyitották meg. Az eseménynek három kiemelkedő apropója akadt: a több mint 200 kiállításnak helyet adó Konzervatórium Galéria 26., Claude Achille Debussy francia impresszionista zeneszerző születésének 160. évfordulója, és Rácz Imre festőművész, tanár nyugdíjba vonulása teszi jelessé a kiállítást.

A böszörményi születésű festőművésznek az alkotás annyit jelent: jókedvre derít, lelket gyógyít, gyönyörködtet. Bár 1981 óta Debrecenben él és tanít, máig hű maradt szülővárosához, ahol évtizedek óta művésztelepet is vezet. A vasárnap délutáni megnyitóünnepségen Sőrés István, Hajdúböszörmény alpolgármestere méltatta Rácz Imre munkásságát, végül a város önkormányzatának elismerő oklevelét adta át a festőművésznek.

Élményszerűen oktatott

Kálmánchelyi-Papp Hajnalka, a Debreceni Egyetem (DE) Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola igazgatóhelyettese kollégaként üdvözölte a kiállító művészt. – Rácz Imre a pedagógiai munkájában nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, számos rajzpályázaton tanítványai nemzetközi díjakat, országos és városi helyezéseket értek el. Fontos számára az élményszerű tanítás, és a hátrányos helyzetű tanulók sikerélményhez való juttatása is – mondta. Felidézte, hogy Rácz Imre a 42 éves iskolai tevékenysége alatt többek között kiállításokat és rendezvényeket szervezett, munkaközösségi, ifjúságvédelmi és iskolaszéki feladatokat látott el. – Nálunk, a Kossuth utcán számos közösségi térben megcsodálható kreativitása és szépérzéke, az ő irányításával készítették el tanítványai a több nagy falfelületet díszítő, meserészleteket ábrázoló rajzokat. Tavaly a megújult felsős fal megalkotásához is az ő javaslatait követtük, de a tantermek díszítéséhez is kérték már az osztályfőnökök a véleményét. Festményei díszítik több, nyugdíjba vonult kolléga nappaliját, sőt, egyik festményében minden nap én magam is gyönyörködhetek az irodámban – osztotta meg a kiállítás résztvevőivel az igazgatóhelyettes.

Lakatos Péter, a DE Zenekművészeti Karának dékánja megjegyezte: a zenészeknek nagyon fontos, hogy más művészeti ággal, így a képzőművészettel is találkozzanak, és kapcsolatban legyenek. Éppen ezért fogadták nagy örömmel a Karon a böszörményi festőművész alkotásait.

Szakralitás és az immanens világ

Ady Endre: Őrizem a szemedet című versére reflektált Palotai Erzsébet festőművész, aki a kiállítás anyagáról osztotta meg gondolatait az ünnepségen. Mint mondta, a világok pusztulásának képe éppúgy, mint a magyar költő soraiban, úgy jelenik meg a hétköznapjainkban és Rácz Imre festményein keresztül is. – Kérdés, hogy a befogadó, a művészet életetője tudja-e dekódolni azokat a jeleket, amelyek itt vannak a képeken. Tudja-e jól érteni, túllát-e azon, amit a kép ábrázol, vagy sejtet – fordult a látogatók felé. Rámutatott, hogy Rácz Imre Fejezetek című kiállítása a legaktuálisabb kérdésekre keresi a választ; a mai kornak, a társadalmi mozgásoknak, és elsősorban az embernek a fejezete lehet; ezeken a képeken a szakralitás és az immanens világ jelenik meg.

A kiállítás megtekinthető a Nagyerdei körút 82. szám alatt naponta 8 és 20 óra között.

