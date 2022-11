Magyarország egyik legnagyobb nyári kulturális eseményére idén négy nap alatt összesen 116 ezren látogattak el. Jövőre már 15 éves lesz a debreceni fesztivál, ennek fényében az előkészületek még a szokásosnál is nagyobb izgalomban zajlanak, most pedig megérkeztek az első nevek – adták hírül a szervezők.

A jövő nyári Campus fellépői között elsőként két világsztár szerepel: ZAZ és Robin Schulz mellett pedig ma több mint harminc hazai előadó neve is nyilvánossá vált. Süli András, a fesztivál programigazgatója elmondta: „A zenei program összeállításával folyamatosan haladunk, több nemzetközi produkcióval is tárgyalásban vagyunk, és bízunk benne, hogy még idén további, jól csengő neveket tudunk bejelenteni. A hazai színtérről is egy első ízelítőt kínálunk most, de nagyon sok zenekarról csak később fogjuk fellebbenteni a fátylat. Egy biztos: a Campus 2023-ban is a legváltozatosabb és legbevállalósabb zenei kínálatú fesztivál lesz: külön önálló színpadot kap a hiphop, valamint egyedülálló módon a rock- és metalzene; továbbá számos zenei csemegének és izgalmas műfajokban utazó fiatal tehetségeknek is helyet biztosítunk majd. A más művészeti ágak iránt érdeklődők sem fognak unatkozni, a tizenötödik fesztivál kapcsán ráadásul néhány olyan különlegességgel is készülünk, amelyeket most még biztosan nem árulhatunk el.”

A 2023. július 19-én kezdődő rendezvény négy este páratlan nagyerdei környezetben, az ország legjobban felszerelt és legárnyékosabb fesztiválhelyszínén várja majd a látogatókat.

A Campus nagyszínpadán jövő nyáron tehát már biztosan fellép korosztályának legtehetségesebb DJ-producere, a német Robin Schulz, valamint a francia sanzon, a jazz és a soul stíluskeverékében utazó francia díva, ZAZ. Mindkét előadó listavezető, slágereiket milliók követik és hallgatják világszerte, Schulz július 20-án, míg Zaz július 22-én érkezik Debrecenbe, hazánk legkomfortosabb nyári fesztiváljára.

További részletek a fesztivál hivatalos oldalán.