Jótékonysági céllal mutatja be újra a nagysikerű Anconai szerelmesek című komédiát az egyetemi dolgozókból álló színházi társulat az oDEonban. A bevételből ezúttal a fénytechnikát szeretnék korszerűsíteni a Böszörményi úti egyetemi színházban – számolt be az egyetemi hírportál.

A társulatot olyan lelkes amatőr színészek alkotják, akik kötődnek a Debreceni Egyetemhez, és lelkesen rajonganak a színházért, a színjátszásért. Az Egyetemi PolgáRock társulata először 2020 őszén lépett színpadra, akkor debütált az oDEonban az Anconai szerelmesek című zenés vígjáték, amit tavaly októberben újra színre vittek. November 13-án, vasárnap ismét láthatja a közönség az előző két alkalommal óriási sikert aratott darabot.

- Azért állt össze két évvel ezelőtt az egyetemi csapat, mert segíteni akarták az oDEont. Jótékonysági céllal jött létre a társulat, akkor a színpadi függönyt cseréltük le az előadás bevételéből. Sajnos mi is érezzük az energiaválság hatását, emiatt szeretnénk energiatakarékos lámpákra cserélni a színház meglévő világítását. Most erre gyűjtünk, így ezúttal is jótékony célú lesz az Egyetemi PolgáRock előadása. Rendkívül fontos ez a felelősségvállalás, szereplőink a játékukkal, a nézők pedig a belépők megvásárlásával nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy életben maradjon az oDEon ebben a nehéz helyzetben is – mondta a hirek.unideb.hu-nak Végh Veronika, a színház vezetője.