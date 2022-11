Az Art is Business Egyesület két debreceni kulturális intézmény vezetőjét is meghívta a Connections nevű budapesti eseményére. A november 9-i rendezvényen Gemza Péter igazgató a Csokonai Színházat képviselte az előadó-művészeti intézmények válságkezeléséről szóló kerekasztal-beszélgetésen, míg egy másik diskurzuson a Modem tevékenységét mutatta be Vizi Katalin ügyvezető igazgató.

HBN