Sikerrel pályázott a Berettyó Kulturális Központ a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál egy Adyról szóló előadássorozatra. Pető István versmondó és a Körömvirág együttes (Ifj. Miczura Károly, Kocsis Csaba és Szászné Ökrös Beáta) hét állomásból álló műsorfolyamának még lesz négy Bihari állomása.

A Dalok a labdatérről című Ady-műsorukat, amely most életre kelt újra, Furtán mutatták be a eredetihez képest szeptember végén, mivel a művelődési ház várhatóan zárva tart a tervezett időpontban. Aztán Újkígyós következett, ahol Harangozó Imre, az Ipolyi Arnold Népfőiskola vezetője volt a házigazdájuk. Október 7-én Verebre látogatnak, ahol a könyvtár féltett kincse egy váradi biblia, ami összeköti a bihari embereket ezzel a kis faluval.

Még négy alkalommal áll színpadra a Körömvirág együttes és a neves versmondó, amelyre érdemes ellátogatni: Október 13. 17 óra: Csökmő, Faluház. Október 14. 17.30 óra: Esztár, József Attila Közösségi Színtér és Klubkönyvtár. Október 20. 17 óra: Szentpéterszeg, Faluház. Október 21. 17. óra: Biharnagybajom, Szűcs Sándor Művelődési Ház.

Aki szeretné, ezeken a helyszíneken még láthatja az Adyt és korát megidéző műsorát a bihari különítménynek!

A magyarság kulturális gyökereit őrizve

A Körömvirág együttes megzenésített versekkel, fülbemászó dallamokkal nyújt élményt a közönségnek. 2017-ben A kedv remények Lillák versenyen, Debrecenben, a legjobb hangszerelésnek járó elismerést vehették át. A zenekar nyolc éve létezik, fontos törekvésüknek tartják, hogy a zene által hozzátegyenek egy jelentős szeletet a hagyományok, a magyar tradíciók ápolásához, őrzéséhez.

A Körömvirág zenéjében az a legfontosabb, hogy a magyarság kulturális gyökereit őrizve zenélnek, alkotnak. Az ő tevékenységük elsősorban a versek közvetítésére összpontosul. Munkáikban minden korosztály megtalálhatja a kedvére a valót.

A trió tagjai Szászné Ökrös Beáta ének, Miczura Károly prímás és Kocsis Csaba énekmondó. A Dalok a labdatérről című műsorukat 2019 szeptemberben mutatták be Berekfürdőn Pető Istvánnal, aki 25 éve Nyilas Misiként debütált a debreceni Csokonai Színházban. Azóta 16 előadásuk volt – főként – Hajdú Bihar megyében, de a pandémia megakasztotta a tervezett bemutatók sorát. Az érettségire készülő diákoknak Elek Tibor, a Gyulai Várszínház igazgatója javaslatára rendhagyó irodalmi óra keretében is be szokták mutatni.

A csaknem egyórás produkcióban Emőd Tamás Ülünk a ház előtt a kispadon című dalocskája is felcsendül. A berettyóújfaluiak számára továbbra is Nagyvárad a régió kulturális központja, így a szintén Váradról indult Emődnek, aki nem mellesleg Ady barátja volt, helyet kellett kapnia a produkciójukban. Az irodalomújítók korának és életútjának megidézését vetített diaképek is segítik.

A Dalok a labdatérről című összeállításban elhangzik: 1. Kocsis Csaba – Emőd Tamás: Sóhaj 1910-ből 2. Ady Endre: Májusi zápor után 3. Kocsis Csaba – Juhász Gyula: Mézeskalács 4. Ady Endre: Dalok a labdatérről l. 5. Kocsis Csaba – Ady Endre: A legjobb ember 6. Ady Endre: Az anyám és én 7. Kocsis Csaba – Ady Endre: El a faluból 8. Ady Endre: Dalok a labdatérről II. 9. Kocsis Csaba – Ady Endre: Levél a szerkesztőhöz 10. Kocsis Csaba – Ady Endre: Itt, a bozótban 11. Ady Endre: Új vizeken járok 12. Kocsis Csaba – Ady Endre:Kocsis Csaba – Ady Endre: Föl-földobott kő 13. Ady Endre: Párizsban járt az ősz 14. Kocsis Csaba – Ady Endre:A Szajna partján 15. Kocsis Csaba – Ady Endre: Mert engem szeretsz 16. Ady Endre: A Sion-hegy alatt 17. Kocsis Csaba – Ady Endre:Október 6. 18. Ady Endre: Az utolsó mosoly 19. Kocsis Csaba – Ady Endre:Az én menyasszonyom 20. Ady Endre: Őrizem a szemed 21. Kocsis Csaba – Ady Endre: Dankó

