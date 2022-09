– A légsport a cirkuszból vált ismertté, sokáig csak cirkuszi mutatványként volt jelen, de egyre népszerűbb manapság. Nagyon jó dolgokat lehet csinálni ebben a sportban úgy is, ha valakinek szinte semmi izomzata nincsen, így könnyen sikerélményt is lehet szerezni benne – avatott be a karikaoktató.

A légtornán túl még sok más táncformát megismerhettek a debreceniek vasárnap. Többek között rúdfitness, klasszikus balett, modern és társastánc, klasszikus kelet-indiai odisszi tánc, hiphop, mazsorett, magyar néptánc és ír tánc is szerepelt a listán, így aztán bőven volt miből válogatniuk az érdeklődőknek. Jó esetben pedig le is tették a voksukat valamelyik mellett.

BBI