A Pintér Tibor vezette Nemzeti Lovas Színház Musicalek, operettek lóhátról című előadását láthatták az érdeklődők vasárnap este a gúti erdőben található Pusztatemplomnál. A különleges eseményről Tasó László számolt be Facebook-oldalán. Az országgyűlési képviselő kiemelte, a legfőbb cél megteremteni az erdő és az ember együttélésen alapuló harmóniáját. „Óvjuk az erdőt, de használjuk is annak szépségét, értékét, és jótékony hatását” – mutatott rá Tasó László a posztban, melyhez egy videót is mellékelt.