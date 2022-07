Az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája szervezői közölték: a hétfői hegedű- és szaxofongálát Wolfgang Amadeus Mozart Kis éji zenéjével nyitotta meg az ötéves kora óta hegedűn játszó Zalai Antal hegedűművész és Boda Balázs zongoraművész. Az összeszokott páros már 2017 óta játszik együtt a nyári akadémia keretein belül, de többször turnéztak együtt külföldön és belföldön egyaránt. A két művész Franz Schubert Ave Mariáját, Fritz Kreisler Bécsi Caprice, Liebesfreud, Liebesleid, Schön Rosmarin darabjait, Manuel de Falla Spanyol Tánc, Edward Elgar Salur d’Amour és La Capricieuse művét, zárásként pedig Pjotr Iljics Csajkovszkij opus 34 Scherzo Keringőjét szólaltatta meg a Liszt Terem színpadán.

Zalai Antal nemzetközileg is méltán elismert hegedűművész a világ több mint 40 országában lépett már közönség elé. A prímás családból származó művész 5 éve tart mesterkurzust az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiájának keretein belül. Idén hét nap alatt hat hallgatónak próbálja saját szemléletét bemutatni, melyet nagy örömmel fogad, ha felhasználnak majd a későbbiekben. Amennyiben hozzá tud tenni egy kicsit a fiatalok játékához, akkor már eredményesnek érzi munkáját ezen a jó hangulatú eseményen.

Az orosz Nikita Zimin szaxofonművész sokak szerint lehetetlen formákat is eljátszik szaxofonon, ezt bizonyította is, mikor Giuseppe Tartini - egyik éjszakai álmában az ördög játéka után ihletődött - g-moll „Ördögtrilla” szonátáját interpretálta szaxofonon Váradi Judit zongorakíséretével. Ezen kívül Niccolo Paganini La Campanellaját és egy Mendelssohn darabot adtak elő, amihez Puskás Levente szaxofonművész is csatlakozott.

A keddi Hegedű és gordonka gálán Tomasz Lisiecki gordonkaművész és Zs. Szabó Mária hegedűművész lépett fel Sarkady Katalin zongoraművész kíséretével, három Brahms és egy Scharwenka művet megszólaltatva. Sarkady Katalin és Zs. Szabó Mária az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiájának alapító tagjaiként évek óta hozzájárulnak a rendezvény sikerességéhez, Tomasz Lisiecki pedig a tavalyi debütálása után idén is szívesen vállalta mesterkurzus tartását a rendezvényen.

Váradi Judit, az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiájának művészeti igazgatója elmondta, hogy a hegedű fontos szerepet játszik a nyári akadémia életében, hisz az ifjúsági világzenekarnak a vonósok képezik az alapját.

A művészeti igazgató felhívta a figyelmet, hogy a július 23-án a Kölcsey Központban debütáló Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar debreceni koncertje után július 24-én Pécsett a Püspöki Palota udvarában, július 25-én pedig a budapesti Zeneakadémia Nagytermében lép színpadra, ezzel zárva a nyári akadémiát. A világzenekart Vásáry Tamás és Bolyky Zoltán dirigálja.