A mozizás kellemes időtöltését igazán hasznossá tudjuk tenni, ha edukatív filmeket nézünk meg és azokat fel is dolgozzuk. Ez a programsorozat egy közösségépítő szerepet is betölt, ahol együtt gondolkodhatunk a megoldásokon - olvasható a Future of Debrecen közleményében.

A filmklub negyedik vetítése a Gerald Durrell és családjának életét bemutató népszerű Korfu-trilógia alapján forgatott sorozat első része.

Az edukatív programsorozat célja, hogy nem csak egy hétköznapi problémát érintő filmet néznek meg az érdeklődők, hanem a mozifilmet egy szakemberekből álló pódiumbeszélgetés során együtt beszélik meg. Az interaktív beszélgetés keretében választ keresnek arra, hogy miért jó természetbúvárnak lenni és hogy mi volt az a könyv vagy más mű, ami erre inspirál. A vetítésre saját könyvet is hozhatnak az érdeklődők.

A beszélgetőpartnerek: Váradi Zoltán, Debrecen Zöld Munkacsoportjának tagja, a Természettár vezetője és Lenner Ádám, Debrecen Zöld Munkacsoportjának tagja, a Tiszatáj Közalapítvány menedzsere. A beszélgetést Váradi Ferenc, rádiós műsorvezető koordinálja.

A programsorozat minden alkalommal ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött, amit az adott Facebook-eseménynél tehetnek meg az érdeklődők.

A vetítés 2022. június 28-án 17:00 órakor lesz az Apolló mozi Kertész Mihály termében.