Ahogy arról korábban beszámoltunk, a következő hetekben Debrecen zenei élete kerül fókuszba a Magyar Zene Házában a Városkapu elnevezésű programsorozat első részeként. A nyitányról szerdán Papp László, a cívisváros polgármestere szerdán számolt be közösségi oldalán. – Debrecen mutatkozik be elsőként a Magyar Zene Háza díszvendégeként. A nyitóesten fiatal feltörekvő debreceni tehetségek léptek színpadra, öt könnyűzenei formációban. Őket csaknem egy hónapon át – május 17. és június 11. között – számtalan sokoldalú és színvonalas cívisvárosi produkció követi majd a magyar zene otthonában, keresztmetszetét adva városunk aktuális zenei életének – hangsúlyozta.

Debrecen mindig is valahol az elsők között volt a vidéki városok között, ha beatzenéről, rockról vagy popról van szó.

A hagyományok erősek, de a város előre is tekint: az elmúlt években számos friss, a korszellemre is reflektáló produkció indult el. Idén első alkalommal szerveztek Debrecenben egy közel teljes képet nyújtó városi zenei seregszemlét, a pécsi mintára megszervezett Made In Debrecen Fesztivált – olvasható a Magyar Zene Háza honlapján.

A programok összeállításában a Debreceni Zenei Tanács, a Kodály Filharmónia Debrecen, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara, a Zenede, a Lighthouse csoport és a Rocksuli is részt vett. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata jóvoltából a Magyar Zene Házában sorra kerülő programokat jelképes árú, regisztrációs jegy vásárlása mellett, egyes rendezvényeket pedig ingyenesen lehet megtekinteni.

Május 17-én a Magyar Zene Háza fogadóterében tartott megnyitóval indult az eseménysorozat, ahol bemutatták Imreh Sándor képzőművész, street-art művész debreceni zenei történetekre épülő pop-up alkotásait is, valamint a Hang Dómban debütált a Lighthouse kollektíva lélegzetelállító, katartikus vetítése.

Amint azt Puskás István, Debrecen alpolgármestere a megnyitó kapcsán elmondta, a Magyar Zene Háza a magyar kultúra új büszkesége. Nemcsak világviszonylatban is egyedülálló intézmény – mellyel egy nemzet zenekultúrája kap egyszerre aktív zenei központot és kiállítóhelyet –, de mint épület is világszínvonalú, nagy nemzetközi érdeklődés által övezett létesítmény. Az, hogy először Debrecen kap itt lehetőséget a bemutatkozásra, a legjobb visszaigazolása annak, hogy értékes, ami Debrecen kultúrájában és azon belül is a zenei kultúrában történik. Ez remek lehetőség arra, hogy a nagyon sokszínű debreceni zenei életet a könnyűzenétől a klasszikus zenéig, a friss tehetségektől az elismert művészekig bemutassa a város, s ezzel tovább tudja építeni zenei kapcsolatait az országon belül és adott esetben az országon kívül is.

Puskás István, Debrecen alpolgármestere

Puskás István hangsúlyozta: olyan produkciókat próbáltak összeválogatni, amik nemcsak a debreceniek számára fontosak, hanem szélesebb kontextusban is, és reprezentatív képet tudnak adni a város zenei életéről. A tavaszi Made in Debrecen Fesztivál megmutatta, hogy nagyon nyüzsgő a könnyűzenei színtér: több mint 100 aktív zenekar működik Debrecenben. Közülük nagyon friss, nagyon sokszínű zenét játszó előadók mutatkoznak be Budapesten. Debrecennek nemzetközi szempontból is nagy kincse a kóruskultúra, amely több program keretében is megjelenik majd. Azt is bemutatja a város, hogy debreceni és nem debreceni zenészek izgalmas együttműködések keretében Debrecenhez szorosan kötődő új produkciókat hoznak létre, így például a Csokonai Vitéz Mihály irodalmi életművét átgondoló, aktualizáló és zenei összefüggésekbe helyező projektet – idézte az alpolgármestert közleményében a cívisvárosi önkormányzat.

Színpadra lépett Balázs-Földi Virág és zenekara

A május 17-i debreceni zenei program keretében Balázs-Földi Virág és zenekara (pop, akusztikus pop, pop-rock), a The Crams (indie-rock, garázsrock), a Heavy Brains (vintage-rock, indie, gitárpop), az Ex Anima – (house, deep house élő zenekarral) és a Nasiimov – (trap, hiphop) mutatkozott be a közönségnek.