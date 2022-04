Már hagyomány a Debrecen Big Band háza táján, hogy a tavaszt egy nagy koncerttel indítják, amelynek a helyszíne a Kölcsey Központ. Ebben az évben ez a hagyomány megszakad, de nem marad el a tavaszi nagy koncert. Ezúttal Balmazújvároson, a Veres Péter Kulturális Központban, április 27-én csendülnek fel a szving­dallamok. Daróczi László, a zenekar vezetője a Naplóval megosztotta: öt olyan dal is elhangzik, amelyek még nem szólaltak meg az együttes előadásában.

– Csatlakoznak hozzánk fiatal, tehetséges előadók is: az énekes Nagy Bogi, Subicz Gábor trombitás, valamint Dánielfy Gergő – tudatta. Természetesen ezen a tavaszi estén is velük tartanak a magyar jazz-zene neves előadói: a „magyar Tom Jones”, azaz Majsai Gábor és a zenészbarátok: Borbély Tamás gitáron, Ullmann Ottó basszusgitáron, Pusztai Csaba dobon, Szabó Tamás zongorán és Tulkán Péter trombitán. A jó zenéhez tánc is dukál, a Valcer Tánc­stúdió táncosai ropják majd a színpadon.

Daróczi László arra is kitért, hogy miként vágnak neki a nyári koncertszezonnak. – Bízunk abban, hogy ezen a nyáron már nem lesznek korlátozások, és a nyári rendezvényeket is a régi formájukban rendezhetik meg. A nyári programok közül kiemelkedik a Debreceni Virágkarnevál és annak kísérőrendezvényei. A virágkarneválon egy teljesen új műsort hallhat tőlünk a közönség, emellett várnak ránk erdélyi koncertek is, ahová elvisszük magunkkal Majsai Gábort is – vette sorra.

Kisebb-nagyobb változások történtek a zenekarban az elmúlt időszakban, ezekről is szólt a zenekar vezetője.

– Ilyenkor az egyik szemünk sír, a másik pedig nevet, ugyanis sajnáljuk, hogy elmennek a tehetséges zenész barátaink, de örülünk, hogy megtalálják a számításukat. Miskolczi Máté, az első számú trombitásunk a Tatai Katonazenekarban folytatja pályafutását. Helyét az a Szőnyi Donát Levente vette át, aki a legutóbbi Budapesti Trombitaversenyen első helyezést ért el. A dobosunk és ütőhangszeresünk, Kerek Csombor az Operaház zenekarába ment, a helyét az a Szabó Kristóf vette át, aki több ütőhangszeres versenyen is sikeresen szerepelt. Természetesen mindegyikük visszajár hozzánk, ha idejük engedi – tudatta Daróczi László.

