Délelőtt fél tízkor rövid kegyeleti megemlékezést tartanak az álmosdi második világháborús emlékműnél, a Bartók Béla és a Fő utca kereszteződésében. Az emlékmű a háborúban elesett magyar honvédek és a település egykori zsidó lakosságának a névsorát is feltünteti. Ezért egyaránt elhelyezik majd az emlékezés virágát is és zsidó szokás szerint kegyeleti kavicsot is tesznek az emlékmű talapzatára, így tisztelegve az Álmosdról 1944 nyarán elhurcolt és a koncentrációs táborban meggyilkolt egykori zsidó polgárok emléke előtt.

Ezt követően 10 órától, az álmosdi református és görögkatolikus egyházközségek közös szervezésében a világvallásokról szóló programsorozat második részeként Naptárak és csillagászat: a zsidó és az iszlám naptárak érdekességei címmel Szoboszlai Endre tart vetítéssel, vallási eszköz- és iskola-planetáriumi bemutatóval színesített előadást – tájékoztatott a csillagász-ismeretterjesztő, szakújságíró. A belépődíjmentes program Álmosdon, a Bocskai utca 1-3. alatt kerül megrendezésre, a református templom kultúrtermében.