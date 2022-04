Puskás István alpolgármester az eseményen elmondta, az, hogy ebben az új intézményben Debrecennek jut az első lehetőség egy 1 hónapos bemutatkozásra, óriási büszkeséget jelent. – Hónapok óta készülünk közösen – a város zenei életének különböző szereplői, és természetesen a Magyar Zene Háza – arra, hogy egy olyan programot mutassunk be Budapesten, ami Debrecen friss, innovatív, ugyanakkor a meglévő hagyományokból táplálkozó zenei kultúrájának sokszínűségét tudja bemutatni – mondta az alpolgármester, hozzátéve, ősbemutatók is helyet kapnak a programsorozatban. – Számunkra hatalmas lehetőség, hogy az ország zenei kultúrájának új központjában a város minél láthatóbban, izgalmasabban tudja magára felhívni a figyelmet. Nemcsak élményeket szeretnénk adni az oda látogató közönségnek, hanem felhívni a figyelmet Debrecen mai kultúrájára is, illetve arra invitálunk mindenkit, látogasson el városunkba – emelte ki.

Fotó: Molnár Péter

Eredeti ötlet

Batta András, a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatója kifejtette, évente két várost szeretnének meghívni. Elsőként Debrecenre esett a választásuk, amely egy nagyon eredeti fesztivál gondolattal állt elő. – Nem egy hétvégén sűrítjük össze, hanem egy hónapon keresztül, a legkülönbözőbb tereinkben, programtípusainkban mutatjuk be a város múltját, jelenét, jövőjét. Pontosan azok az elemek, az a koncepció, szellemiség (a gyerekek, az avantgárd művészetek iránt érdeklődők, a szélesebb közönség megszólítása szabadtértől az aulán át koncerttermekig) gazdagítja a fesztivált, ami a Magyar Zene Házát is jellemzi.

Süli András, a Campus Fesztivál programigazgatója úgy fogalmazott, kihívást jelentett a programok megalkotása, mely során megmutatják a város esszenciáját. – Úgy gondoltuk, egy keresztmetszetet próbálunk adni Debrecen zenei kultúrájáról. Lesznek olyan zeneművek, előadások, amelyek kifejezetten erre az alkalomra készültek el. A Zene Házában megtartott premierek előtt, április második felében a debreceni közönség helyben is megnézheti az előadásokat (Eastern Banality jazzelőadás, Ajtók – zenés irodalmi kórusmű, valamint Mihály – Csokonai Vitéz Mihály figurájának zenés bemutatása 21. századi kontextusban) – fejtette ki.

Május 17-től június 11-ig összesen 11 programponttal készültek a szervezők.

Fotó: Molnár Péter

Egyedülálló helyszín

Somogyi-Tóth Dániel, Debrecen zenei főigazgatója elmondta, a világon is egyedülálló, mekkora zenei ismeretterjesztési lehetőség nyílt a Magyar Zene Házának megalkotásával a látogatók számára. – Koncerteket hallgatni szoktunk, de azt, hogy a zenét élményszerűen, átfogó módon megismerhessük, az unikum. A Kodály Kórus egy vegyes koncertet ad a Kodály Filharmonikusokkal. A zenekar egy Mozart zongoraversenyt ad elő (klasszikus rész), a kórus produkciója pedig Orbán György zeneszerző első miséjét adja majd elő (kortárs rész) a Nagyváradi Filharmónia Énekkarával közösen, maradandó élményt nyújtva – mondta. A konceret a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának külön hangversenye előzi meg.

A programsorozatban a város zenei életének szinte minden fontos szereplője, területe érintett lesz, beleértve a már említetteken kívül a Debreceni Zenedét, a Lautitiát, vagy a Rocksulit.

PSZ