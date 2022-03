Ilyen lenne a világ, ha már nem lenne – akár ez is lehetne a mottója Deczki Gergő Instagram-oldalának, melyen többek között Debrecen jól ismert helyszínei öltöztek posztapokaliptikus köntösbe. A digitális művész képein így láthatjuk például, hogy néznének ki a hajdú-bihari megyeszékhely plázái, az Apolló mozi vagy mondjuk a Miklós utca egy esetleges világégés után jó néhány évvel, amikor a természet már rég visszavette, ami az övé.

Forrás: Deczki Gergő-archív

A fókusz nem véletlenül esik megyénkre is ebben a különleges fotógyűjteményben, hiszen Deczki Gergő több szállal is kötődik ide: Debrecenben született, Hosszúpályiban nevelkedett, gimnáziumi tanulmányait pedig Derecskén végezte. Mindig is kedvelte a posztapokaliptikát, ezért vágott bele abba, hogy teljesen hétköznapi helyszíneket adjon át az enyészetnek. – Nagyon megfogott a gondolat, hogy például egy civilizáció bukása után hogyan nézhetnek ki a nagyvárosok, és a megmaradt emberiség hogyan alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez. Olvassuk a globális felmelegedéssel kapcsolatos, visszafordíthatatlan folyamatokat, és lassan sajnos ez a téma aktuális is lesz – válaszolta a kezdetekkel kapcsolatos érdeklődésünkre a grafikusművész, aki egy ideig Budapesten is élt, így fővárosi helyszínekkel is dolgozik.

Deczki Gergő | Forrás: Deczki Gergő-archív

Viszlát, társadalom!

Megtudtuk, inspirációt főleg videójátékokból merített az alkotó, személyes kedvencei a The Last of Us és a The Division – ezekben egy-egy járvány miatt borul fel az addigi világrend –, de a szintén posztapokaliptikus Fallout-, S.T.A.L.K.E.R.- és Metro-sorozat is hatással volt rá.

Ezeket a környezeti elemeket, illetve az ezzel kapcsolatos posztapokaliptikus világot szerettem volna beleépíteni a magyar valóságba

– jegyezte meg a művész, aki kétféleképpen választja ki az átdolgozandó helyeket. Egyrészt, ha megfogja a helyszín hangulata, ahol éppen jár – például Debrecenben vagy Budapesten –, és el tudja képzelni maga előtt, hogy kihozhat valamit belőle. Emellett szívesen nyúl ingyenesen vagy pénzért letölthető és felhasználható stockfotókhoz is, ha nem tud eljutni arra a helyszínre, ahová egyébként szeretne.

Forrás: Deczki Gergő-archív

Az átalakításokhoz Deczki Gergő úgynevezett photobashing technikát használ. – Ez tulajdonképpen abból áll, hogy megrajzolok egy adott képet, vagy egy képbe többet is szerkesztek, a rétegek közé pedig rajzolok, és ezt vegyítem – részletezte.



Mint mondta, változó, hogy egy-egy ilyen kép elkészítéséhez mennyi időre van szükség.

Van, hogy pár óra alatt végez egy darabbal, de akár napokat, heteket is igénybe vehet a munka.

– Szerencsére a családom mindig támogat az alkotás folyamatában, és a feleségem a pici gyermekem mellett is odafigyel arra, hogy élhessek ezen hobbimnak. Engem nagyon feltölt, és ezért hálás is vagyok mind a családomnak, mind a feleségemnek, hogy foglalkozhatok vele – fejezte ki háláját a művész, akinek képeit tavaly ősszel „offline”, az Apolló moziban rendezett Magyar Posztapokalipszis című tárlaton is láthatta a debreceni közönség.

Forrás: Deczki Gergő-archív

– Számomra rendkívül pozitív élmény volt a kiállítás, habár a tárlaton egy kicsit azért meg voltam szeppenve, mert nem voltam felkészülve arra, hogy ennyi embert érdekel a munkám – sorolta a megnyitón ismertetőt is tartó Deczki Gergő, megköszönve egyúttal a lehetőséget Fejér Tamás mozivezetőnek. A művészt a tárlat után sokan keresték meg, gratuláltak neki, mint mondta, összességében nagyszerű visszhangja volt az egésznek. Aki pedig lemaradt a programról, még reménykedhet, ugyanis a fiatal alkotó mindenképpen szeretne még hasonló kiállítást, ha lesz rá lehetősége.



RA