A Játék a kastélyban a színház a színházban legvirtuózabb példája; attól különleges, hogy a való élet és a színház határai összemosódnak, amit nagyon szeretnek a nézők – így jellemezte Molnár Ferenc nagy klasszikusát Enyedi Éva, a Csokonai Színház most készülő új darabjának március 2-i olvasópróbáján. A dramaturg hangsúlyozta: a Játék a kastélyban ma is az egyik legnépszerűbb színmű, amit nemcsak a frissességének köszönhet, hanem annak is, hogy fellebbenti a fátylat a „nagy titokról”, arról, hogy hogyan készül el egy színdarab, miként inspirálódik egy író.

Mindemellett a szerelem, becsület, csalás örökérvényű témái mellett Turai jól ismert, szellemes figurája bonyolítja a szálakat azért, hogy megmentse egy fiatal pár szerelmét és egy készülő operettet. Keszég László rendező arról beszélt, hogy igyekeztek kicsit közelebb hozni a darabot a korunkhoz, ezért nyelvileg és vizuálisan alakítottak az eredeti verzión.

A darabban – amely azt is láttatni engedi, mint gondol Molnár illúziók nélkül a házasságról – Annie szerepében Mészáros Ibolyát láthatja a közönség, Turait Mercs János, Gált Takács Dániel, Ádámot Gelányi Bence, Almádyt pedig Kiss Gergely Máté alakítja. A Játék a kastélyban premierje március 25-én lesz a Csokonai Irodalmi Labor Szabó Magda Pódiumtermében.