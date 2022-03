A napokban Nádudvaron megnyitott, „Pásztoraink” elnevezésű tárlaton – házigazdaként – a Kincsesház vezetője, Ludmanné Papp Ilona vitte a szót. Kiemelten köszöntötte a megjelent pásztorokat, s egyúttal elmondta, hogy Nádudvar ugyanúgy kinevelte a maga pásztorait. Hiszen vannak családok – folytatta –, amelyek már évszázadok óta pásztorkodásból élnek, éltek, mint a Sárköziek, a Nagyok, a Garaiak. Neki magának az anyai nagyapja számadó kondás volt.

A kiállítást Bodó Sándor országgyűlési képviselő, államtitkár nyitotta meg, a hovatartozás, a gyökerek, az ősök példájának követését hangsúlyozva, amelynek „szerencsére nincsenek híján itt, a Hortobágy-mellyékén” (Egyébként az ő családja is rendelkezik pásztor felmenőkkel, derült ki).

Maczik Erika polgármester rámutatott, a Kincsesház a nádudvariság lényegét ragadja meg időről időre, így tettek most is. Amíg a Kéknefelejcs Citerazenekar a beszédek közt pásztordallamokat játszott, addig a Hortobágy-szerte kiváló slambucfőző hírében álló K. Nagy József fazekasmester bográcsában is készre pirult a pásztorétek, s a kiállítás megtekintése után mindenkinek jutott belőle.

A tárlatot Apagyiné Jakab Mária és Czibere Anna Mária képei színesítik, amelyhez nagymértékben hozzájárult Fekete Imre gulyás és Erdős Margit (Margaret Forest) festőművész is.

Marján László