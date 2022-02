A járványhelyzet is közrejátszott abban, hogy a 2021 nyarán megrendezett Létavértesi Művésztelep alkotásait, egyben a születésük néhány pillanatát videófilmen mutatják be az érdeklődőknek. A művelődési ház galériájában (Rózsa utca 1.) kiállított munkák a nyár színeit, a formák sokszínűségét vonultatják fel az olaj- és pasztellképeken, melyek Erdei Sándor újságíró, költő kalauzolásával a város honlapján is megtekinthetők.

TB