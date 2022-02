Burai István festő-, grafikus- és szobrászművész születésének hetvenedik évfordulója alkalmából a Modem néhány hete arra vállalkozott, hogy retrospektív tárlat és az ahhoz kapcsolódó katalógus segítségével vezesse végig az érdeklődő nagyközönséget az ismert debreceni alkotó életművén. – A jellegzetes Burai-karakterjegyek könnyen felismerhetők, de az életműben fellelhető technikai kísérletek gazdagságára eddig kevesebb fény vetült. A tárlat a korai papírmetszeteit, realisztikus, plein air hatású tájrajzait, szenzibilis, absztrakt igényű táblaképeit és szabad vásznait is felvonultatja – ismertette a kiállítást honlapján a Modem. A Burai-retrospektív című emlékkiállítás apropóján katalógus is készült, melyet nemrég a galéria munkatársai mutattak be.

Feltáró szavak végezetül



A kiállítást záró tárlatvezetésen Feledy Balázs művészeti író, művészetkritikus tárja fel az életművet, a kiállítást és a katalógust vasárnap 16 órától. Feledy Balázs több program- és kulturális iroda igazgatója, galériát vezet, valamint művészeti kuratórium elnökeként tevékenykedik. Elsősorban a kortárs magyar képzőművészet, az iparművészet, a fotográfia jelenségeinek kutatója, kiállítások szervezője, kurátora és megnyitója.

HBN