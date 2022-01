– A 2022-es év nemcsak hogy nagyon mozgalmasnak ígérkezik az Angerseed számára, de igazi megújulást is hoz majd minden értelemben. Sok koncertet tervezünk, és lesz jó pár nagy meglepetésünk is, teljes erőnkkel készülünk, de az első bulikig még sok idő van. Innentől viszont hetente fogunk jelentkezni a „Blast from the Past” sorozatunkkal, mégpedig olyan múltbéli tartalmakkal, amelyek vagy csak részben vagy még soha nem kerültek nyilvánosságra – osztották meg közösségi oldalukon. Mint írják, az új évad első része egy különleges kép, amely szerepelt is a 2012-es, Dawn of a New Kingdom című CD elülső borítóján, de vélhetően kevesen vették észre. 2008-ban a zenekar legelső basszusgitárosa éppen apai örömök elé nézett, és leendő gyermeke a magzat korabeli fotóján egyértelműen villázott – a kép valós! – Ezek után nem is kérdés, hogy a zenei irányultsága milyen irányba indult el, és hogy természetesen maga is basszusgitározik – fűzték hozzá.

HBN