Nyugati bakelitek horroráron, rongyosra olvasott (vagy inkább csak lapozott) német zenei magazinok, tízszer-húszszor átmásolt kazettaszalagok, fénymásolt, fekete-fehér fanzinok – nagyjából ezekből az elemekből tevődött össze a 80-as évek Magyarországán az a színtér, amely többek közt a hard rock, a heavy és thrash metal zenék mentén jött létre.

Ennek a korszaknak igyekszik emléket állítani a demecseri származású, de hosszú ideje Debrecenben élő Papi Zoli, aki modern köntösben, de a 30-40 évvel ezelőtti idők szellemiségében, underground jelleggel működteti saját, Burning Sun nevű fanzinját lassan nyolcadik esztendeje, melyhez az indulás után pedig egy azonos elnevezésű, kazettákra szakosodott kiadó is társult.

Papi Zoli és a „termés” egy része

Forrás: Czinege Melinda

Komolyabb társadalomtudományi részletezésbe most nem merülnénk, de Zoli ténykedésének pontos átlátásához hasznos lehet tisztában lenni néhány fogalommal: az underground zenei értelemben olyan tevékenységet jelöl, amely a fősodortól (mainstream) távol eső zenekarok működtetésére és támogatására épül. Az ide tartozó együttesek az anyagaikat többnyire kis példányszámban jelentetik meg – sokszor saját kiadásban –, klubokban lépnek fel, általában alacsonyabb létszámú közönségnek. Az underground halmazába tartozhat például egy fanzin (vagy fanzine) készítése is, amely rajongók által, amatőr keretek közt szerkesztett, sokszor fekete-fehér újságot jelent, változó megjelenési periódusokkal.

Vannak, akik szerint az underground egy ideiglenes állapot, amely szükségszerű előszobája a népszerűvé válásnak, míg mások szerint épp ez az a státusz, amelyet meg kell őrizni, a mainstreamtől pedig óvakodni kell.

Rajongóból kiadó

- Tizenéves korom elején ismerkedtem meg behatóbban a metal zenével. Először a Metallicával, majd pedig a Helloweennel. Az utóbbi különösen nagy hatással volt rám, ráadásul az ő egyik daluk után neveztem el a fanzint és kazettakiadót. Elképesztő, hogy a magazin révén lehetőségem volt telefonon is beszélni velük – emlékezett vissza Papi Zoli, amikor a kezdetekről kérdeztük. – Egy külföldi ismerősöm kérdezte meg, hogy foglalkozok-e fanzin készítéssel. Akkoriban még nem merült fel bennem ez az ötlet, aztán arra gondoltam, megpróbálkozok vele. Elvégre nem lehet nehéz, hiszen csak interjúkat és cikkeket kell készíteni, nem igaz? Persze mondanom sem kell, hogy ez a legkevésbé sincs így. Lassan nyolcadik éve, hogy ezzel foglalkozok, de minden egyes lapszám rengeteg munka árán készült el.

Forrás: Czinege Melinda

Az amatőr keretrendszer jelen esetben a komolyabb befektetők és támogatók, tehát a stabil anyagi háttér hiányát jelöli, a Burning Sun mégis jelentős fejlődésen tudott keresztülmenni az első megjelenés óta, mind címlapok, mind méret és tartalom tekintetében is. Feltettük a kérdést, hogy miért éri meg időről időre nekiülni az aktuális lapszám összeállításának, illetve jövedelmező lehet-e egy fanzin.

- Nem sokan vagyunk itthon, akik aktívan foglalkozunk ilyesmivel, amennyire tudom, metal zenék tekintetében a keleti országrészen én vagyok az egyetlen, de szerintem abban az ország többi régiójában élő „kollégám” is meg tudna erősíteni, hogy ezt a hobbit senki sem az anyagi haszon reményében űzi.

A fanzinkészítés szellemileg térül meg, a szenvedélyes rajongás hajtja.

Szerintem az „underground” is elsősorban erről szól. Az élet folyamatosan gördíti elém az akadályokat, de nem adom fel, már készül is a 11. lapszám.

Szalag(újra)avatás

Nem kizárt, hogy jelen cikk olvasói között is akadnak olyanok, akiknek teljesen kimaradt az életéből a kazettás zenehallgatás. Tény, hogy az általános vélekedés szerint egy meglehetősen avitt, illetve minőség tekintetében sem épp megfelelő hanghordozóról beszélünk, amely automatikusan a fizikai hanghordozók hierarchiájának a legalsó rétegébe került, már a CD-k megjelenésével is. Azzal viszont szintén számolni kell, hogy a mai, streamingtől átitatott korban 20-25 éves csúcsokat döntögetnek a bakelitlemezek eladásai, ezek mögött pedig lopakodó üzemmódban ugyan, de ott lépdel a kazettakiadás is, és nem csak rock és metal műfajban. A zenei piacot napjainkban a fanatikus rajongók tartják el, illetve a menthetetlen nosztalgiázók, jóllehet a vinyl esetében a szép emlékek mellett ott van a kiváló hangminőség is. Ki gondolta volna, hogy a 21. században olyan keresett előadók is kazettákkal fognak házalni, mint Lady Gaga vagy Taylor Swift?

Szám szerint 7, de még nincs vége!

Forrás: Czinege Melinda

- Az újsághoz korábban zenei mellékletek is jártak, ennek kapcsán jutott eszembe, hogy összeállíthatnék egy olyan CD-t, amelyen kizárólag Helloween-feldolgozások szerepelnek. Az ötletből végül kazetta lett, mert felélénkült a kereslet a formátum iránt, és magam is szívesen hallgatok így zenét. Ebből az ötletből született meg a kiadó, illetve vele együtt az első kazetta is. A formátum megérdemli, hogy ismét felfedezzék. Sokakban rossz emlékeket idéz, mert régen többen rossz minőségű eszközökön hallgattak zenét. Manapság használtan már viszonylag olcsón beszerezhetők olyan lejátszók, amelyek meglepően jó hangminőséget kínálnak.

Ennek szellemében működik tehát a Burning Sun Records, amely idáig összesen 7 saját kiadású kazettát tudhat magáénak, köztük a nagyváradi Vadász zenekar első lemezének kazetta változatát. A tény pedig, hogy ezen kiadványok közül 6 már hivatalos úton beszerezhetetlen, önmagáért beszél.

- A saját ötleteim alapján készült kazetták esetében az eredeti elképzelésektől kezdve a borítóterveken át mindent én találok ki, amiket formába öntenek a grafikusok és a zenészek.

Akad olyan kiadványom, ami hihetetlen módon már az előrendelés során elfogyott.

Örülök, hogy másokat is ennyire érdekel a kazettás zenehallgatás. A legutóbbi kiadványom a fanzin 10. számának megjelenését volt hivatott megünnepelni, ami számomra egy igazi mérföldkő volt – taglalta Zoli.

A kiadványok mind a német mesterek előtt tisztelegnek

Forrás: Burning Sun-archív

A legnagyobb jutalom

A Burning Sun a jövőben is jelen lesz a rajongók életében, Zoli ugyanis szűkszavúan bár, mégis biztatóan nyilatkozott a kiadója előtt álló időszakról. - Dátumokat még nem szeretnék mondani, de mindenképpen lesz folytatása az újságnak, illetve kazetták is készülnek majd. Egyébként egy könyv ötlete is már hosszú évek óta körvonalazódik bennem. A saját kutatásaim eredményeképpen már bőven van hozzá anyag, de ez egyelőre maradjon a jövő zenéje.

Zárásként pedig álljon itt a filozófia, amely az eddig olvasottak mögött húzódik: - Soha nem az anyagi haszonszerzés lebeg a szemem előtt, ez egyébként sem egy jövedelmező hobbi. Sajnos az előállítási költségek okoznak kellemetlen meglepetéseket mind a fanzin, mind a kazettakiadó esetében, de a rajongás mozgásban tart.

Olyan zenék köré építem az elképzeléseimet, amelyeket én is szívesen hallgatok.

Felbecsülhetetlen érzés, amikor olyan zenészekkel van lehetőségem beszélgetni, akik a dalaik révén nemcsak az ízlésemet, de a személyiségemet is formálták. Erre gondolok, amikor azt mondom, hogy ezek a befektetések szellemileg térülnek meg. Végső soron ezért éri meg igazán foglalkozni vele.

Birtók Benjámin