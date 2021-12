Indexeli a jövőben a világ egyik vezető tudományos publikációs adatbázisa, a Scopus a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Angol-Amerikai Intézetének „Hungarian Journal of English and American ­Studies” című folyóiratát is – adta hírül az egyetem hírportálja. A publikációknak meghatározó szerepe van a nemzetközi felsőoktatási rangsorok összeállításában, mivel azok elkészítésében elsősorban az olyan nemzetközi publikációs adatbázisokat veszik alapul elemzéseikhez, mint például a Scopus.

