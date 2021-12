„A Debreceni Ady Endre Gimnáziumból induló, immáron nemzetközivé vált Olvass többet! határtalanul-magyarul eseménysorozatban idén is megrendeztek egy rendhagyó irodalomórát, bár, mint annyi mindent az elmúlt években, ezt az eseményt is átalakította a világjárvány. Az egyre több résztvevővel büszkélkedő, olvasást népszerűsítő verseny társrendezvényének éveken át a Debreceni Irodalom Háza adott otthont, ahol a lelkes érdeklődők közül néhány vállalkozó szellemű résztvevő felolvasott egy-egy olyan részletet a feldolgozott művekből, amely különösen erősen hatott rá, majd azt is megosztotta társaival, hogy milyen gondolatokat, érzéseket indított el benne a kiválasztott idézet.