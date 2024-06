2019-hez képest a legjelentősebb változás, hogy egy erőforrásokat tekintve „vacak" kis helyi egyesület szerezte a legtöbb közgyűlési mandátumot az ellenzék részéről. Hiszen a már említett Gondola Zsolt Zoárdéknak 4 képviselőjük lesz 2 helyett. Illés-Rácz Mariann már nem zöldfülű, Badár Gyöngyi és Balláné Csontos Ildikó viszont most először próbálhatják ki magukat ebben a szerepben (jól olvassák, a négyből három nő). A Civil Fórum Debrecen 2014-ben egy helyet tudott elérni, 2019-ben ezt megkétszerezték, most azt is megduplázták.