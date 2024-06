A választási eljárás megsértése miatt nyújtottak be június 7-én kifogást a hajdúnánási Helyi Választási Bizottsághoz (HVB). E szerint az Összefogás Hajdúnánásért Egyesület polgármesterjelöltje, Bódi Judit megsértette a választási eljárásról szóló törvény választás tisztaságának megóvására vonatkozó és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra irányuló alapelveket. A HVB a határozatában a jogsértéstől eltiltotta Bódi Juditot és egyesületét, de a szombati ülésen büntetőeljárás kezdeményezéséről is döntött a testület.

Bódi Judit, az Összefogás Hajdúnánásért Egyesület polgármesterjelöltje

A benyújtott kifogás szerint június 6-án Hajdúnánás háztartásaiba olyan szórólapokat juttattak el, melyeknek impresszumában az Összefogás Hajdúnánásért Egyesület szerepelt, felelős kiadóként pedig Bódi Judot. A szórólap kiadása során – írja a HVB határozata – Bódi Judit kifejezetten rosszhiszeműen járt el, ugyanis valótlanul állítja a Városkártyáról, hogy ahhoz levásárolható keret biztosítható háztartásonként. Önkormányzati képviselőként tudatában kell lennie annak, hogy a szórólap tartalma valótlanságokat állít.

Tiltott szavazatvásárlás történhetett Hajdúnánáson?

A bizonyítékként csatolt szórólap egyik felén a hajdúnánási Városkártyára utaló motívumok találhatóak, a lap alsó harmadán a következő felirattal: „Érvényesség: Bódi Judit polgármestersége esetén!” A szórólap másik felén az Összefogás Hajdúnánásért felirat és az egyesület logója alatt „Ajándékutalvány” felirat, majd a 10 ezer forint megjelölése azzal, milyen szolgáltatásokra váltható be az összeg. A szórólapot korábban – a kifogást benyújtó – Szólláth Tibor a közösségi oldalán is bemutatta:

A HVB egyebek mellett megállapította, a választás tisztaságába, valamint az önkéntes részvétel elvéből következő követelményekbe beletartozik az is, hogy anyagi juttatás nem ajánlható fel szavazatért cserébe. Ez tükröződik a büntetőjogi szabályozásban is, ugyanis a Btk. akár háromévi szabadságvesztéssel is büntetheti azt, aki az arra jogosultat a választásban, a népszavazásban, a népszavazási vagy az európai polgári kezdeményezésben akadályoz, vagy erőszakkal, fenyegetéssel, megtévesztéssel, vagy anyagi juttatással befolyásolni törekszik. A bizottság megállapította, hogy az „Ajándékutalvány” felirattal ellátott szórólap alkalmas lehet arra, hogy a választópolgárok ez alapján azt higgyék, közvetlen anyagi juttatást kapnak. A HVB határozata nem jogerős.