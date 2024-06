Ön szerint szabályozni kellene az e-rollerek használatát? Mit lehet tenni a balesetveszélyes közlekedésmód elkerülése érdekében? Úgy néz ki, majd’ 50 év után változtatni fognak a törvényhozók a KRESZ szabályain, s ez többek között az említett jármű használatára is kiterjed majd. A Groupama Biztosító Zrt. nemrégiben kiadott egy sajtóközleményt, melyben arról ír, hogy az e-rollerre és tulajdonosára vonatkozó szabályozás – ami a felelősségbiztosítás megkötését illeti – fontos, ugyanakkor korántsem teljes körű még. Emellett megkerestük Horváth László gépjárműoktatót, aki megosztotta tapasztalatait, és elmondta, miért van szükség a KRESZ módosítására.

A kisebbekkel is érdemes foglalkozni, hogy megismerjék a KRESZ szabályait

Forrás: MW-archív

E-roller-szabályozás: biztosítást kell kötni rájuk

Az e-rollerek mikromobilitási eszközök, melyeket bizonyára olvasóink is láttak már száguldva közlekedni Debrecen utcáin is. Még ha menőnek is látszik egy-egy Segway vagy bármilyen e-scooter, igen veszélyes is: 25-50 km/h-s (extrém esetekben akár nagyobb) sebességgel is közlekedhetnek, ami rendkívüli kockázattal bír, mivel nincs karosszéria, ami megvédje vezetőjét egy esetleges bukás esetén, illetve szinte nincs is hangja, így a közlekedőknek nem árt körültekintőnek lenniük.

Mint a sajtóközleményben írják, az új törvényi szabályozás értelmében gépjárműnek tekintik a mikromobilitási eszközöket, így az e-rollereket is július 16-tól. Ennek értelmében kötelező lesz felelősségbiztosítást kötni a 25 km/h tervezési sebességet (vagyis elméletileg nem mehet többel a megadott limitnél) meghaladó, vagy a 25 kg feletti és 14 km/h tervezési sebességet meghaladó eszközökre.

És ha már a kilométerekről beszélünk… Emlékeznek még Tisza István utcai buszsávban kőbányaival a kezében deszkázó hátizsákos srácra? Körülbelül 50 km/h-val hasíthatott, ráadásul bukósisak nélkül, szóval elég nagy veszélynek tette ki a saját és más közlekedők épségét – no meg persze a járművekét is.

Az a hatalmas szerencse, hogy mindenki megúszta baleset és sérülés nélkül, azonban ez nem mindig alakul így, mivel a Groupama Biztosító adatgyűjtéséből kiderült, hogy 10-ből 9 rollerhez köthető baleset a rolleres sérülésével jár, és a leggyakoribb következmény a fejsérülés. Nemzetközi kártapasztalatok alapján pedig 100 balesetet szenvedő rolleres közül csak 5 használ bukósisakot. A gyalogosgázolás sem példa nélküli: Nádudvaron hátulról ütöttek el egy járókelőt még májusban, ráadásul ittas volt a jármű vezetője.