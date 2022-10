Természetesen a helyzet nem mindig drámai, hiszen számos felelősségteljes használója van a közlekedési eszköznek. A megoldást a legtöbben abban látják, hogy korhoz, közlekedési ismerethez és józansághoz kellene kötni a használatát. Szeptember közepén Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos adta hírül, hogy az elektromos rollerekre vonatkozó KRESZ-módosító szabálycsomagot az Országos Balesetmegelőzési Bizottsággal történő egyeztetéseket követően legkésőbb októberben beadják, és reményei szerint várhatóan a Parlament még idén elfogadja a törvényjavaslatot.

A nyugat-európai minta alapján azt javasolták, hogy a 25 km/óránál kisebb végsebességű elektromos rollerekre a kerékpárhoz hasonló szabályok vonatkozzanak, amelyek pedig ennél gyorsabb haladásra is képesek, a segédmotor-kerékpárok szabályai alá essenek.

Horváth László gépjárművezető szakoktató a Haon érdeklődésére elmondta, amíg nincs bekategorizálva, milyen járműnek számítanak a rollerek, addig a hatóságnak sincs jogalapja szabálysértési eljárás alá vonni az eszközök használóit.

– Amennyiben segédmotorként határozzák meg, abban az esetben vezetői engedélyhez kötött a használata, valamint bukósisakkal kell vele közlekedni, amit egyébként még így is elő kellene írni, hogy nincs bekategorizálva. Ha valaki ugyanis elesik a rollerrel, annak műszaki adottságaiból adódóan vezetője komoly arc- és fejtörést szenvedhet. A kerék kis mérete miatt nagy sebességgel közlekedve egy kisebb bukkanóval szemben nincs esélye. Nem beszélve arról, ha a járdán közlekedik a rolleres, és egy kisgyermek kilép elé, nem fogja tudni megállítani az eszközt, bármilyen fék van rajta. Hasonlóképpen az idős embereknél is előfordul, hogy kevésbé koordináltan mozognak, így könnyen beléjük hajthat egy rolleres – vallja a szakoktató.

Horváth László szerint felvetődik az a kérdés is, hogy rollerrel hol lehet átmenni az úttesten. Ha tulajdonosa lábbal hajtja az eszközt, akkor a gyalogosátkelőnél elsőbbsége van a gépkocsival szemben. Ha azonban nem önerő, hanem elektromos vagy bármilyen egyéb motor működteti, akkor nem közlekedhet a járdán, mivel a járda a gyalogosoké. Kérdéses továbbá, hogy lehet-e alkoholos állapotban használni vagy sem. Az oktató úgy látja, számos megválaszolatlan kérdés van a rollerekkel kapcsolatban.

– Azt vesszük észre, hogy egyre többféle, különböző teljesítményű eszközt látni az utcákon. Míg a korább években kisebb, 20 kilométer per órás maximális sebességű rollerek jártak keresztbe-kasul, mára a növekvő teljesítménynek köszönhetően a végsebesség is megnőtt. Ezekkel az eszközökkel olyan mértékű sebességet tudnak produkálni, amivel saját magukat és másokat is veszélybe sodorják. Gyakran a segédmotorok maximális sebességét is meghaladják. Láttam olyat, hogy lakott területen belül, a forgalmi sáv közepén gyorsabban hajtott az eszközzel, mint az autósok. Ez teljesen közveszélyes – mutatott rá Horváth László. Beszélgetésünk közben megemlítette, éppen aznap látott egy szülőt, aki a gyereket is maga elé állította a rolleren, és úgy száguldott vele, mint a golyó – mesélte.

Horváth László elmondta, már egy évvel ezelőtt beadtak egy módosító javaslatot. Aggodalmát fejezte ki, hogy amíg egy valóban súlyos baleset be nem következik, addig nem lesz előrelépés. Határozott véleménye szerint mindenképp korlátok közé kellene szabni az e-rollerek használatát, ellenkező esetben tragédia lesz a vége.

