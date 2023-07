Több hazai nagyvárosban és üdülőparadicsomok kisebb településein is elérhetőek az egyébként több szempontból is előnyös bérelhető rollerek, az üzemeltetők részéről azonban eddig nem született hathatós megoldás arra, hogy a használtuk után az eszközök elhelyezése is rendezett és biztonságos legyen.

A szomszédos vármegyeszékhelyeken, Nyíregyházán és Miskolcon már elindult a szolgáltatás, de a használatukról vegyesek a tapasztalatok. Nyíregyházán 2022 tavaszán helyeztek ki bérelhető rollereket, egy év távlatából pedig elmondható, hogy ugyan kétségkívül környezetbarát közlekedési módot kínál az e-rollerezés, de a felelőtlen használat számos problémára rávilágított. A gyors és népszerű eszközök sokaknak okoznak bosszúságot, hiszen azok tárolására nem építették ki az infrastruktúrát, és sokan útjuk végeztével rendezetlenül szétdobálják a rollereket szerte a városban. Miskolcon még friss az élmény, alig két hete indult élesben a szolgáltatás 330 járművel. A rendszerben 184 mikromobilitási pontot jelöltek ki, ezeken a helyeken lehet kibérelni a rollereket, valamint itt lehet velük parkolni is.

Az elektromos rollerek használatát Európa-szerte igyekeznek szabályozni a döntéshozók, mivel a gyors és hangtalan járművekkel nagyon sok balesetet okoznak vagy válnak az elszenvedőivé.

Arról, hogy Debrecenben számíthatunk-e a szolgáltatás bevezetésére, a Haon a polgármesteri hivatalt kérdezte. Közölték, hogy telefonos applikáció segítségével bérelhető elektromos rollereket üzemeltető cégek Debrecen polgármesteri hivatalát is megkeresték már e szolgáltatás bevezetésének szándékával.

A hivatal választ várt többek között arra is, hogy tudják-e biztosítani annak feltételeit, hogy az éppen nem használt rollerek tárolása rendezett módon történjen, vagyis azt, hogy használóiknak a rollereket csak a kijelölt területeken lehessen felvenni és letenni.

– Erre a fontos kérdésre a cégektől egyelőre nem érkezett megoldási javaslat – tudatta a Debreceni Polgármesteri Hivatal.

Szakál Adrienn