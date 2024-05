Nem az a célunk, hogy több ezres tánciskola legyünk, hanem az, hogy a vidéki gyerekeknek is megadjuk azt a lehetőséget, amit a nagyvárosiak megkaphatnak. Szeretnénk továbbra is magas színvonalú és minőségű munkát biztosítani a hozzánk járó kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Igyekszünk színesíteni a tanítványok tudását, és emellett arra is próbálunk törekedni, hogy az eredményeink terén továbbra is az ország top3-as mezőnyébe tartozzunk

– fogalmazott Simonyi Kitty.

A sorok között Ibrahima Sidibe lánya, Aicha (középen) is feltűnt

Fotó: KISS ANNAMARIE

Fellépések és versenyek sokasága

A művészeti vezető aztán azt hangsúlyozta, hogy a piruettesekkel sok hajdú-bihari eseményen is találkozhatunk. – A salakmotor-versenyeken, a virágkarneválon, valamint a yoUDayen is mindig fellépnek a táncosok, de más rendezvényeken is gyakran megfordulunk. Szerencsére egyre többen ismerik a tánc stúdiót, ez annak is köszönhető, hogy egy nagyon jó, összetartó csapat. Sokszor a szájhagyomány útján is terjed a jó hírnevünk. A versenyek, fellépések még inkább összehozzák a gyerekeket, a szülőket és az edzőket. Ami az eddigi idei eredményeinket illeti, táncosaink már eddig is sok érmet szereztek – fogalmazott Simonyi Kitty.

Világbajnokságra készülnek a piruettesek

A piruettesek idén már a MTÁSZ ob-n,

valamint a Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség Pontszerző versenyén is részt vettek,

de IDF Dance Hungary monori versenyein is megmérették magukat. Utóbbiak azért voltak számukra nagyon fontosak, mivel innen kvalifikálták magukat a május 22. és 26. között a horvátországi Pula városában rendezett világbajnokságra.

A Piruett Tánc Stúdió versenyzői a Gyergyó utcai termükben a Haonnak többek között a Szerencsekerék című produkciójukat is bemutatták. Ahogyan az a videóban is látszik, a gyerkőcök már a próbán is hatalmas lelkesedéssel, csillogó szemekkel igyekeztek kihozni magukból a maximumot. Simonyi Kitty azzal zárta, bízik benne, hogy az idei évből is legalább annyit kihoznak, mint a tavalyiból, a versenyzők a világbajnokságon pedig tudásuk javát nyújtják majd.