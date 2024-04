Magyarország legrégebbi, ma is üzemelő kisvasútja idén immár 142. éve rója a köröket fáradhatatlanul a Debrecen környéki Erdőspusztákon. Az első idei járat május 1-én indul, a kisvonat kedvelőinek legnagyobb örömére. A kisvonat végállomásánál, Hármashegyalján családi programok várják az utasokat, lesz többek között interaktív kiállítás, erdei túra és kutyás bemutató - közölte a Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft.

A természet szeretete és védelme a korábbi évek hagyományait folytatva idén is a Zsuzsi programjainak központi üzenete. Az idei eseménysorozatuk szlogenje az ép testben ép lélek, így májustól szeptember végéig majdnem minden hétvégén a testi-lelki egészség jegyében várják az utasokat különféle természetközeli és egészségmegőrző programokkal az élménytúráktól a madárbemutatókon át a kézműves foglalkozásokig.

Az idei évben a kisvasút továbbra is hittel - szívvel tevékenykedik az értékmentés és az értékteremtés terén. Tavaly, a Zsuzsi gőzös 100. életévét ünnepelhettük, az idei évben viszont a „mozdonyok világából” a GEBUS tolatómozdonyt mutatják be az utazóközönségnek. „Piroska”, a meglévő géppark egyik gyöngyszeme, mely túl van már a 70-en. A tolató-mozdony, az egyedi színe mellett a működése terén is különlegességnek számít, illetve Magyarországon csak ez az egy lelhető fel.

– Számos újévi fogadalmat teszünk minden évben kortól, nemtől függetlenül, de keveseknek sikerül ezeket betartani. A munkával teli, stresszes mindennapokban nemcsak a fogadalmak betartása okoz kihívást, de magunkra is igen kevés időt szánunk. Mi, a Zsuzsinál az idei évben szeretnénk az egészséges életmódra felhívni a figyelmet, melynek egyik fontos eleme, hogy több időt fordítsunk magunkra, szeretteinkre, családtagjainkra, míg a másik eleme a természet, amely köztudottan kiváló hatással bír a testi, szellemi és fizikai jólétünkre egyaránt. Éppen ezért - kihasználva a karnyújtásnyira lévő Erdőspuszták adottságait - programjaink központi üzenete a testi-lelki egészség, valamint ehhez kapcsolódóan a fenntarthatóság és a környezetvédelem – nyilatkozta Makóné Fogarasi Hajnalka, a Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A Zsuzsi idei programnaptárában minden hónap egy tematikához kapcsolódik, május például a „Madarak és fák hónapja”, június szlogenje pedig a „Ki a tanteremből! „ - az adott hónap eseményei pedig ehhez igazodnak. Természetesen minden esemény programkínálatában szerepet kap a természetjárás, amiről szakemberek megállapították, hogy számos egészségügyi probléma orvoslására és megelőzésére kiváló, többek között erősíti az immunrendszert, javítja az emésztést, segít megelőzni, gyógyítani a szívrendszeri és daganatos betegségeket, a depressziót és a szorongást, nem utolsósorban pedig a vidámság és a jókedv alapja. Ha pedig társaságban járjuk az erdőt, nemcsak magunkhoz találhatunk vissza, de egymáshoz is, így a természetjárás közösségteremtő ereje is jelentős. A Zsuzsi túráin az aktív kikapcsolódás mellett egy-egy programelem kapcsán megjelenik majd az irodalom, mint gyógyír, az ehető és egészségre jó hatást gyakorló erdei növények, valamint az Erdőspusztákra jellemző állatfajok vidám és vicces élete is.

A Zsuzsi Erdei Vasút menetrend szerinti járatai május 1. és szeptember 30. között szerdánként 8:30-kor indulnak a Ruyter utca 1. szám alatti kiinduló állomásról, hétvégén és ünnepnapokon pedig 9:30-kor és 14 órakor.

Az aktuális programokról részletes információk a Zsuzsi Erdei Vasút weboldalán olvashatók majd. A szervezők a programváltozás jogát fenntartják.